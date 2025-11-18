Policiales

Paraná: atropelló a un hombre y se dio a la fuga

La cámara de seguridad captó el momento justo del impacto. El conductor abandonó el lugar del hecho de inmediato.

Atropellaron a un hombre en Paraná y lo dejaron abandonado. El hecho ocurrió el sábado por la noche y las cámaras de seguridad de un comercio captaron el momento justo del impacto.

El siniestro ocurrió a las 21.20 en Avenida Crisólogo Larralde. El conductor del auto no se detuvo, sino que continuó su marcha y se dio a la fuga. El propio damnificado compartió el video, indignado por el accionar de quien iba al volante.

Te puede interesar

Retuvieron más de 100 motos en controles policiales realizados el fin de semana

admin

Camión volquete chocó contra una vivienda en construcción en Paraná

admin

Robó un tender con ropa de un edificio y terminó detenido

admin
Radio RD 99.1