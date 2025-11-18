Diputados tratan el presupuedto

La Cámara de Diputados de Entre Ríos fue convocada a sesionar este martes a las 18. Ingresará el dictamen de comisión del proyecto de Presupuesto 2026, que sería aprobado en la sesión convocada para mañana miércoles.

Este martes a las 18 se realizara la 17º sesión ordinaria del 146° Período Legislativo con el fin de darle ingreso al Proyecto de Presupuesto 2026, que tuvo dictamen de comisión días atrás.

La media sanción de la iniciativa se daría en la sesión que fue convocada para este miércoles a las 11.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Fabián Boleas, quien días atrás concurrió al recinto a brindar precisiones del proyecto, sostuvo que “este Presupuesto tiene tres características que lo hacen interesante; primero, en términos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, tiene un superávit equivalente al 1% del Producto Bruto Geográfico de la provincia; en segundo lugar, contempla un incremento del gasto social por encima de la media del incremento de los demás gastos”.

“Y, en tercer lugar, duplica la inversión en bienes de capital, llámese obra pública y demás, con el objetivo de colaborar a que el sector productivo entrerriano gane la productividad que ha perdido dada la disminución en la inversión pública”.

Y enfatizó: “Estamos convencidos de que debemos perseguir una visión productiva y exportadora desde el Estado para Entre Ríos recupere la senda del crecimiento. Este Presupuesto así lo refleja”.

Un billón de pesos para obra pública

El senador Rubén Dal Molín afirmó que “están asegurados 450 mil millones para obra pública, además de la posibilidad de obtener financiamiento por 300 millones de dólares. Si se lograra esa autorización, estaríamos hablando de un billón de pesos para inversiones de este tipo”, dijo.