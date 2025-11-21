Realizan obras por el agua potable en Paraná y el servicio se verá afectado

Hallaron problemas en la distribución y trabajarán durante las próximas horas para solucionarlos. Varios barrios serán afectados.

Personal municipal de Paraná interviene este viernes por la mañana una cañería de 200 milímetros de la red de distribución de agua potable. Las tareas se realizan en Avenida Almafuerte, en inmediaciones a su intersección con calle Artigas. Debido a este trabajo podría registrarse baja presión en el servicio.

Los barrios afectados serán algunos de la zona céntrica de la ciudad y los barrios Hipódromo, San Martín, Rocamora, Paraná V y sectores aledaños. Se trata del área atendida por sistema de bombeo desde el centro de distribución y planta Ramírez.

Se recomienda a los usuarios de esa zona que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.