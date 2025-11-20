Paraná invita a disfrutar de una atractiva agenda el fin de semana largo

Paranaenses y turistas podrán recorrer del viernes 21 al lunes 24 de noviembre ferias, paseos, actividades gastronómicas, culturales y deportivas. La agenda es organizada por la Municipalidad y el Ente Mixto de Turismo de Paraná.

La ciudad se prepara en la antesala de un nuevo fin de semana largo, fortaleciendo una agenda de actividades pensadas para recibir a los turistas que elegirán la capital entrerriana y a los vecinos de la ciudad, quienes podrá recorrer atractivos vinculados con la historia, la cultura y las bellezas naturales, entre ellos el corredor ribereño.

El Jefe de Gabinete, Santiago Halle, valoró que “la agenda que se diagramó para el fin de semana XXL en la ciudad no es casualidad, es fruto de un trabajo con mucho esfuerzo del equipo municipal y de la comunidad paranaense y entrerriana”.

“Es importante que podamos tener este espacio en el cual tanto, artistas, emprendedores o deportistas, puedan expresar lo que mejor saben hacer y también disfrutar”, señaló más adelante.

El subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, expresó que “hay un esfuerzo de las instituciones que se ve reflejado en un calendario extenso. No es la primera vez que se hace, pero el fin de semana largo de noviembre nos permite ser una antesala del gran verano que se viene en la ciudad”, dijo y consideró: “El turismo genera escenarios para mostrar lo mejor de lo nuestro, por eso se lo queremos mostrar a paranaenses y a quienes nos visiten”.

La amplia agenda ofrece actividades culturales, recreativas y turísticas. Entre las propuestas más destacadas se encuentran la Feria Diseña Paraná en Sala Mayo, la Noche de las Galerías y una variedad de espectáculos en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

También habrá recorridos guiados por los humedales, salidas del Bus Turístico, circuitos pedestres “Descubrí Paraná” y visitas a la Reserva Natural Islote Curupí, junto al servicio gratuito de Bicivía. En materia deportiva, se desarrollarán el Campeonato Argentino de Wakeboard y Wakesurf en el Thompson y la 4ª fecha del Entrerriano de Canotaje. Además, el Paseo del Centro, los shoppings, bodegas, viñedos y localidades cercanas complementan la oferta para residentes y visitantes.

Oscar Bustamante, subsecretario de Producción, sostuvo que “dentro de la agenda muy nutrida que presenta el municipio, habrá gran participación de emprendedores, comerciantes, puesteros y feriantes. Una Diseña Paraná en su cuarta edición donde el diseño local va a tener un lugar destacado”.

“Además, el Paseo Matero con emprendedores y artesanos en frente a la Plaza Le Petit Pisant, Sabores de la Feria con ferias y mercados municipales con eventos culturales y gastronómico y el domingo en el Parque Botánico habrá una feria en el marco del Día de la Mujer Emprendedora”, añadió el funcionario.

Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura, completó: “Durante el fin de semana la cultura va a estar presente en la ciudad con La Noche de las Galerías, una propuesta que surge del trabajo conjunto entre el sector público y privado. Desde el municipio generamos las condiciones para que más vecinos puedan acercarse y disfrutar de estas iniciativas”, señaló.

“Invitamos a todos los paranaenses y visitantes que estén en la ciudad que se acerquen a la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná desde este viernes 21 al domingo 23 en Sala Mayo. Una feria que crece año tras año y que en esta oportunidad va a presentar productos inspirados en el río y la sostenibilidad. La propuesta es un paso más para ser una ciudad realmente referente en lo que es el diseño”, valoró e invitó la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt.

Para consultar la agenda completa hace click aquí