Se conocieron los postulantes a Defensoría del Pueblo

Tras el cierre del proceso de postulaciones para los cargos de responsables de la Defensoría del Pueblo (titular y adjunto) y la Defensoría de Adultos Mayores, llevado a cabo por el Concejo Deliberante de Paraná, se dio a conocer el listado de los aspirantes a estos puestos.Un total de 10 personas se postularon para la Defensoría del Pueblo, entre ellas el abogado Lisandro Amavet, actual asesor legal de la intendenta Rosario Romero. También figura en la lista Cecilia Pautaso, la actual Defensora Adjunta del Pueblo, quien busca repetir su mandato. Además, Marcia López, la actual Defensora del Pueblo titular, decidió no presentarse a la reelección en su cargo y optó por postularse para la Defensoría de Adultos Mayores, un puesto que actualmente ocupa Ligia Blanco, quien ya cumplió dos mandatos y no puede tener un tercer mandato.

Otro nombre que se destaca es el de Javier Sebastián Paniagua, quien ya se había presentado en 2019 pero fue impugnado debido a una condena por violencia de género. En esta nueva postulación, busca ocupar los cargos de Defensor del Pueblo o Defensor Adjunto.

José Menghi, actual empleado del Concejo Deliberante, y Fernando Veiga, quien trabaja en la misma Defensoría del Pueblo, también se inscribieron para los cargos de titular o adjunto. Por otro lado, Eliana Fazzari, abogada que se desempeña en la Defensoría del Pueblo, se postuló para la Defensoría de Adultos Mayores.

Con respecto a la Defensoría de Adultos Mayores, se registraron un total de 7 postulaciones, sumando 15 en total entre ambas defensorías.

A raíz de un decreto firmado por el viceintendente David Cáceres, se prorrogó el mandato de la actual Defensora del Pueblo, Marcia López, de su adjunta, Cecilia Pautaso, y de la Defensora de Adultos Mayores, Ligia Blanco, hasta la toma de posesión de los nuevos cargos, con fecha prevista para diciembre. Durante este período, el Concejo Deliberante llevará a cabo el proceso de selección y entrevistas a los postulantes.

La convocatoria estuvo abierta del 27 de octubre al 18 de noviembre y, a partir del 19 de noviembre, el listado de aspirantes se expondrá públicamente para recibir impugnaciones y observaciones hasta el 1 de diciembre. Posteriormente, las impugnaciones serán evaluadas y se llevará a cabo una serie de entrevistas para determinar a los nuevos responsables de estos importantes cargos en la ciudad de Paraná.

Cabe destacar que este proceso se llevará a cabo bajo el nuevo régimen que establece mandatos de cinco años para los titulares de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de Adultos Mayores.

La lista completa de los aspirantes a la Defensoría del Pueblo de Paraná

Viva, Graciela – (Defensora del Pueblo)

Menghi, José. – (Defensor del Pueblo y/o Defensor Adjunto)

Veiga, Fernando – (Defensor del Pueblo y/o Defensor Adjunto)

Menghi, Facundo – (Defensor del Pueblo)

Amavet, Lisandro – (Defensor del Pueblo)

Paniagua, Javier – (Defensor del Pueblo y/o Defensor Adjunto)

Rojkyn, Fabián – (Defensor del Pueblo)

Pautaso, Cecilia – (Defensor del Pueblo y/o Defensor Adjunto)

Bautista, Hector – (Defensor del Pueblo)

Etchemendigaray, Luciana – (Defensora del Pueblo y/o Defensora Adjunta)

La lista de los aspirantes a la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores de la ciudad de Paraná