La Municipalidad de Paraná y los gremios municipales firmaron un nuevo acuerdo salarial

La Municipalidad de Paraná y los gremios que representan a los trabajadores municipales alcanzaron este martes un nuevo acuerdo en el marco de la Mesa de Diálogo Salarial. La firma se concretó tras varias jornadas de negociación desarrolladas durante el mes de noviembre, con la participación de ATE Municipal, SUOYEM, SPOSER y APS.

En primera instancia, el Ejecutivo municipal había presentado una propuesta que contemplaba aumentos ajustados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para octubre, noviembre y diciembre, junto a sumas fijas de $50.000 y $100.000 para noviembre y diciembre respectivamente.