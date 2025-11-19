La Municipalidad de Paraná y los gremios municipales firmaron un nuevo acuerdo salarial

La Municipalidad de Paraná y los gremios que representan a los trabajadores municipales alcanzaron este martes un nuevo acuerdo en el marco de la Mesa de Diálogo Salarial. La firma se concretó tras varias jornadas de negociación desarrolladas durante el mes de noviembre, con la participación de ATE Municipal, SUOYEM, SPOSER y APS.
En primera instancia, el Ejecutivo municipal había presentado una propuesta que contemplaba aumentos ajustados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para octubre, noviembre y diciembre, junto a sumas fijas de $50.000 y $100.000 para noviembre y diciembre respectivamente.
Tras recibir contrapropuestas de todas las entidades sindicales, el Municipio elevó una oferta final que permitió encaminar el entendimiento.
Los puntos del acuerdo
La propuesta acordada establece:
Incremento salarial del 6,5% en dos tramos:
4,5% con los haberes de noviembre
– 2% con los haberes de diciembre
Suma fija de $200.000, a pagar en dos cuotas:
– $100.000 en noviembre
– $100.000 en diciembre
Desde la Municipalidad remarcaron que la medida busca “acompañar la situación económica actual y sostener el poder adquisitivo del salario municipal”.
Tres de los gremios firmaron el acuerdo y destacaron la importancia de sostener un ámbito de diálogo permanente para abordar las demandas laborales y salariales del personal municipal.
Con la firma del acta, la Municipalidad y las entidades gremiales renovaron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para mejorar las condiciones laborales y avanzar en soluciones estructurales durante 2026.