Invitan a disfrutar de una nueva edición de Oro Verde Canta y Baila

Este sábado 14 de febrero se realizará otro capítulo de la tradicional fiesta de la localidad. La presentación oficial tuvo lugar en Paraná, en el Museo Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Durante la conferencia de prensa, el secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, destacó: «La temporada estival ha sido muy prolífera en cantidad de espectáculos, lo que genera una gran convocatoria de público, visibiliza artistas y fortalece el trabajo de emprendedores. Oro Verde Canta y Baila, este 14 de febrero es una gran invitación para disfrutar de una destacada grilla de artistas, con la participación de instituciones de la localidad y el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos».

También participó el intendente de Oro Verde, César Clement, quien subrayó el carácter colectivo de la iniciativa: «Es una fiesta que se construye en conjunto con las instituciones. Ese es su gran valor, no es solo el Municipio el que trabaja, sino también 22 instituciones que estarán a cargo de la gastronomía y la cantina. Además, intervendrán más de 60 emprendedores locales. Es un evento que año a año sigue creciendo».

Además, estuvieron en la presentación la responsable de Cultura del municipio, Soledad Sauthier, las Bastoneras Guardia del Paraná, una pareja de baile y música en vivo de Martín Peralta y su conjunto, como anticipo de lo que será la fiesta.

Sobre el festival

El escenario principal se inaugurará a las 21 en el predio Multieventos (Los Tordos y Los Sauces). La grilla artística contará con destacados exponentes de la cumbia santafesina, como Marcos Castelló y Los Lirios. También se presentarán: Bastoneras Guardia del Paraná, Tolato Trío, Los Majestuosos del Chamamé, Azul Saita, Ballet Emovere y los ganadores del certamen de Baile de la fiesta. La conducción estará a cargo de Hernán Giuricich y Carolina Dumé.

Se ofrecerá una variada propuesta gastronómica a cargo de instituciones locales, con comidas típicas y minutas. También habrá estands de feriantes y emprendedores.

Las entradas generales (para quienes no residen en Oro Verde) tienen un costo anticipado de 5.000 pesos. Pueden conseguirse online ingresando a http://tickets.oroverde.gob.ar. Las entradas anticipadas para oroverdenses es de 3.000 pesos y se venden en el Complejo de Piletas Municipal (Los Tordos y Los Sauces) de lunes a viernes de 13 a 19 (se debe presentar el DNI que acredite domicilio).

En puerta, el día de la fiesta, costarán 8.000 pesos para oroverdenses y 10.000 pesos para no residentes (generales). Los jubilados que no residan en la localidad abonarán 5.000 pesos en puerta (sin venta online) y los jubilados o pensionados oroverdenses tienen pase gratuito. Las personas con discapacidad (con certificado y un acompañante), como así también los menores de 12 años (residentes y no residentes) ingresarán gratis.