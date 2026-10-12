Secuestraron más de 38.000 pastillas ocultas en un auto en la Ruta 14

Dos hombres que viajaban desde Brasil hacia Córdoba fueron detenidos durante un control policial en el puesto caminero Paso Cerrito, en el departamento Federación. También incautaron cinco celulares y el vehículo.

Un procedimiento policial realizado en la Autovía General Artigas (Ruta Nacional 14), a la altura del kilómetro 341, permitió secuestrar 38.005 pastillas que estaban ocultas en distintos sectores de un automóvil. Por el hecho, dos hombres mayores de edad, oriundos de Córdoba y Chaco, fueron detenidos por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El operativo fue llevado adelante por personal del puesto caminero Paso Cerrito, dependiente de la Dirección de Prevención Vial de la Policía de Entre Ríos, en el marco de los controles vehiculares que se realizan en los accesos a la provincia.

Los ocupantes circulaban en un Volkswagen Suran y, al ser identificados, manifestaron que provenían de Brasil y tenían como destino final la provincia de Córdoba.

Dónde encontraron las pastillas

Durante la inspección preventiva del vehículo, los efectivos detectaron irregularidades en el sector del baúl. La cubierta plástica del lateral derecho presentaba modificaciones y se encontraba floja, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

Al retirar esa pieza, los policías encontraron múltiples blísters con comprimidos ocultos en los laterales del compartimento de carga. Además, en el espacio destinado a la rueda de auxilio hallaron bolsas de nylon blancas que contenían pastillas a granel.

Ante el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, que autorizó el procedimiento de requisa de urgencia, en el marco de las facultades previstas en el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación.

Posteriormente, intervino la División Drogas Peligrosas para realizar las pericias correspondientes, los reactivos químicos de campo y el conteo de los elementos secuestrados.

Qué secuestró la Policía

Como resultado del procedimiento, se incautaron 38.005 pastillas en total, distribuidas entre blísters y bolsas con comprimidos a granel.

El detalle informado por la Policía incluyó 1.485 blísters cerrados, de 10 unidades cada uno, y dos blísters incompletos con 18 pastillas de Rohypnol; 16 bolsas de nylon blancas con comprimidos a granel, que contenían un total de 23.137 pastillas; cinco teléfonos celulares; un automóvil Volkswagen Suran y documentación de interés para la causa.

Dos hombres quedaron detenidos

Por disposición de las autoridades judiciales, los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos por la presunta comisión de un delito contemplado en la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Ambos quedaron alojados en la Jefatura Departamental Federación, a disposición de la magistratura interviniente, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del traslado de los comprimidos.