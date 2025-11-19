Shell volvió a aumentar el precio de sus combustibles en Paraná

La petrolera Shell volvió a actualizar sus precios en Paraná durante la madrugada de este miércoles, registrando el cuarto incremento en lo que va de noviembre.

El nuevo ajuste impactó en las cuatro variantes que ofrece la firma.

El primer incremento del mes se había registrado el 1° de noviembre, seguido por otro el 8 de noviembre, luego el 12 de noviembre, y finalmente este nuevo ajuste que comenzó a regir este miércoles 19 reflejando una tendencia sostenida de incrementos consecutivos en el sector.

Los nuevos valores en las estaciones de Shell Paraná

A partir de este miércoles 19 de noviembre, los precios de los combustibles en las estaciones Shell de la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:

Precios nuevos

Super. $1.699

Vp NAFTA $1.973

Evolux. $1.724

Vp diesel. $1.972