Alerta por tormentas y ocasional granizo para una zona de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanzará a siete departamentos de Entre Ríos durante la noche de este jueves. El organismo indicó que el fenómeno podría incluir abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas superiores a 70 km/h y ocasional granizo.

Los departamentos comprendidos en el aviso son Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria. El reporte señaló que la zona “será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, con acumulados previstos de entre 20 y 40 milímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual.

Áreas afectadas y detalles del fenómeno

Según el informe del organismo meteorológico, las tormentas llegarían principalmente durante la noche. La advertencia incluye la posibilidad de granizo aislado y actividad eléctrica frecuente, condiciones que podrían generar complicaciones en zonas urbanas y rurales debido a la intensidad de las precipitaciones.

Las ráfagas de viento previstas podrían superar los 70 kilómetros por hora en algunos sectores. Se recomendó evitar actividades al aire libre durante el desarrollo del fenómeno y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Qué se espera para el resto de la semana

La inestabilidad se mantendrá hasta el mediodía del viernes. A partir de ese momento, las condiciones empezarán a mejorar de manera gradual, y la nubosidad disminuirá hacia la tarde.

Un fin de semana con clima más estable

El fin de semana presentará un panorama más favorable en toda la provincia. El sábado se prevé cielo algo a parcialmente nublado, mientras que el domingo se anticipa completamente despejado. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas cercanas a los 15°C y máximas alrededor de los 26°C.