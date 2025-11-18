Suboficiales del Servicio Penitenciario podrán disfrutar la Toma Vieja con descuentos en el verano

La intendenta Rosario Romero firmó un convenio con el presidente del Círculo de Suboficiales del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Eduardo Crucianelli. Tendrán un descuento del 50 por ciento del valor de la entrada a la Toma Vieja.

El convenio entre la Municipalidad y el Círculo de Suboficiales “significa una mejora para las 1.200 familias que dependen del servicio penitenciario en la provincia, muchas de ellas en Paraná; el acceso a este hermoso espacio a un precio accesible contribuirá al bienestar de estas familias”, dijo la intendenta Rosario Romero.