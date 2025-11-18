Suboficiales del Servicio Penitenciario podrán disfrutar la Toma Vieja con descuentos en el verano

La intendenta Rosario Romero firmó un convenio con el presidente del Círculo de Suboficiales del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Eduardo Crucianelli. Tendrán un descuento del 50 por ciento del valor de la entrada a la Toma Vieja.
El convenio entre la Municipalidad y el Círculo de Suboficiales “significa una mejora para las 1.200 familias que dependen del servicio penitenciario en la provincia, muchas de ellas en Paraná; el acceso a este hermoso espacio a un precio accesible contribuirá al bienestar de estas familias”, dijo la intendenta Rosario Romero.
Romero destacó la importancia de los espacios de esparcimiento para los trabajadores del servicio penitenciario, quienes enfrentan un trabajo exigente que requiere dedicación y capacitación: “Los lugares de esparcimiento propician que las personas tengan un espacio más liviano, lo que les permite estar en mejores condiciones cuando están trabajando. Todo lo que contribuye al esparcimiento ayuda a mejorar la calidad de vida y la salud mental”.
Crucianelli, por su parte, expresó el agradecimiento a la intendenta y a su equipo: “La Toma es un lugar muy querido por todos los paranaenses, y gracias a la intendenta Rosario Romero vamos a poder acceder a él con un costo muy accesible para toda la familia penitenciaria”.
La vicepresidenta de la organización, Verónica Arquiel, también se mostró agradecida por la iniciativa. “Es muy importante tener lugares donde podamos ir con la familia y compartir. Nuestro trabajo está en un contexto donde la salud mental es crucial y estos espacios de esparcimiento son fundamentales para mejorarla”, afirmó.