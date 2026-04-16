Un incendio afectó al hospital Masvernat durante la madrugada de este jueves

El hecho ocurrió en el principal centro de salud de la región. No se registraron personas lesionadas y el fuego fue controlado por Bomberos Zapadores.
Según fuentes policiales, el incendio se desató pasadas las 4 de la madrugada, en la planta baja del Hospital Delicia Concepción Masvernat, el centro de referencia sanitaria más importante de la región de Salto Grande.
El foco ígneo se originó en un depósito de papeles, ubicado en el nivel inferior del edificio ubicado en avenida Tavella, donde las llamas provocaron daños totales en el sector afectado.
Intervención de bomberos y control del fuego
En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Zapadores, que acudió con el móvil 385, logrando controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del hospital.
De acuerdo a la información recabada, no se registraron personas lesionadas, lo que llevó tranquilidad tanto al personal como a los pacientes que se encontraban en el establecimiento al momento del hecho.
Centro de referencia regional
El hospital Masvernat es el principal efector público de salud de Concordia y funciona como hospital regional de referencia, recibiendo derivaciones no solo de distintos puntos del departamento, sino también de localidades vecinas e incluso de zonas del norte entrerriano.
(Diario Río Uruguay)