La Uader celebra 26 años

En un nuevo aniversario de su creación, la Universidad Provincial ratifica la identidad con la que fue pensada y asume el desafío de ser un puente para los jóvenes de Entre Ríos; y ser parte del impulso al desarrollo en la región.

La comunidad de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) conmemora este lunes 8 de junio 26 años de su creación, en el año 2000.

“Desafiada por un presente complejo, motivada a la vez a ser parte del futuro, la Universidad Provincial se encuentra hoy como una institución de pie, que asume con profundo compromiso la insoslayable labor de acompañar a las y los jóvenes de esta provincia”, resaltaron desde la Alta Casa de Estudios.

“La Uader asume su función de ser un puente para quienes anhelan ser protagonistas en un mundo que impone enormes transformaciones sociales, económicas y culturales en todos y cada uno de los rincones del planeta”.

Esta Universidad se sabe también una aliada fundamental del Estado, en sus distintos niveles, y del sector privado en el impulso que requiere la región para insertarse en condiciones que redunden en la transformación de realidades, en la puesta en marcha de modelos de desarrollo sustentables, con base en la dignidad humana.

Para fortalecerse en las responsabilidades que asume, la Uader arriba a sus 26 años transitando un profundo proceso de autoevaluación institucional. “Con una dinámica de participación activa y la escucha atenta de todas las partes involucradas, se fortalece un perfil de universidad que pone en valor sus fortalezas, asume sus límites y afronta el futuro con una hoja de ruta orientada al desarrollo”, destacaron.

“Llega a estos 26 años con el orgullo de habitar espacios propios, un logro mayor para una universidad que nació nómade. Desde ese piso conquistado, también mira de frente la deuda que aún persiste: terminar de forjar una estructura edilicia que abrace a todos”.

“Hay trabajos en pleno desarrollo en materia de revisión de currículas, promoción de carreras cortas que responden a un contexto particular y fortalecimiento de las estrategias de educación a distancia y de formación docente. Hay líneas en marcha en investigación y vinculación tecnológica que privilegian el aporte al crecimiento sustentable de la región”, señalaron.

En materia de extensión, la Uader arriba a sus 26 años fortaleciendo su identidad. Esta jornada de celebración coincide con la primera sesión del Consejo Social, un organismo que integra representantes de distintas dimensiones del hacer social: referentes del Estado en todos sus niveles, empresarios, emprendedores y trabajadores.

El Consejo Social se constituye en la manera más clara de institucionalizar la voz de la comunidad en el diseño de las políticas que despliega la Uader en el territorio. Pretende ser el espacio que tenga en cuenta la demanda de la región al momento de planificar la propuesta académica, las líneas de investigación de interés y la tarea que la Universidad debe desplegar para profundizar la extensión”, agregaron.

«La Uader es una presencia insoslayable en los proyectos de los entrerrianos, echando raíces en el mapa de la provincia. Esta es una Universidad que asume el desafío de mirar a los ojos el presente, de la mano del sector público, de los sectores de la producción y el trabajo, junto a las comunidades urbanas y rurales, asumiendo la necesidad de dar respuestas en el contexto actual», enfatizó el rector Luciano Filipuzzi, que encabezó el proceso de reforma del Estatuto de la institución para contemplar el rol y la naturaleza de este ámbito”, afirmaron.