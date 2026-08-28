A los 89 años de edad murió el rey Harald V de Noruega

El monarca estaba internado desde el 17 de agosto por una anemia, pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

El rey de Noruega Harald V, de 89 años, falleció este viernes a las 6.35 en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba hospitalizado desde hace once días. El trono lo asumió Haakon Magnus, hijo menor del monarca fallecido y primero en la línea sucesoria.

“Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas”, indicó la Casa Real de Noruega en un comunicado. En el Palacio Real, la bandera real lucía a media asta poco después de hacerse pública la noticia.

El pasado 17 de agosto Harald V ingresó en el Hospital Nacional por una anemia, pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

“Una fe inquebrantable en el pueblo noruego”

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, reconoció en unas declaraciones recogidas por la agencia NTB que el monarca fue una figura que “demostró una fe inquebrantable en el pueblo noruego”.

“Nos ayudó a ver lo mejor de nosotros mismos y de los demás”, abundó.

También mostró su duelo el presidente del Parlamento Noruego, Masud Gharahkhani, quien describió al pueblo noruego como una nación en duelo tras el fallecimiento de Harald V.

“Hemos perdido a nuestro querido rey y toda la nación está de luto”, señaló Gharahkhani en un comunicado citado por la agencia NTB.

El nuevo rey Haakon VIII

El nuevo rey de Noruega tras el fallecimiento este viernes de Harald Veligió el nombre de Haakon VIII para su reinado y ha decidido mantener el mismo lema que su padre: “Todo por Noruega”, informó la Casa Real.

En este primer mensaje tras la muerte de Harald V a los 89 años, la Casa Real escribió solo dos frases: “Su Majestad el Rey Haakon VIII” y “Todo por Noruega”, acompañadas por el retrato oficial del nuevo jefe de Estado.

La Casa Real de Noruega informó de la decisión del nuevo rey tras la reunión extraordinaria mantenida entre el monarca con el gabinete del Gobierno en la sede de la monarquía noruega.

En dicho encuentro el nuevo jefe de Estado recibió en el Palacio Real el apoyo y las condolencias de los miembros del Ejecutivo, que ofrecieron palabras de duelo a la familia real por la muerte de Harald V.

“Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Su Majestad Harald V. Somos un pueblo en luto. Somos una nación agradecida. Gracias por toda una vida de servicio. El rey ha fallecido. Larga vida al rey”, escribió Gahr Støre en el libro de condolencias abierto en el Palacio Real, según recogió la agencia NTB.

Tras la reunión, sonaron las campanas de las iglesias del país, mientras que las Fuerzas Armadas lanzaron salvas de 21 disparos al aire realizados desde puntos como los cañones de la Fortaleza de Akershus de Oslo o la Base naval Haakonsvern, en la ciudad costera de Bergen, en el oeste del país nórdico.