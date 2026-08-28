Los Leones enfrentan a Alemania por un lugar en la final del Mundial de Hockey

El seleccionado argentino masculino enfrenta este viernes al vigente campeón mundial en Bélgica por una de las semifinales de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lucas Rey intentará alcanzar por primera vez el partido decisivo del certamen.

Los Leones afrontarán este viernes uno de los partidos más importantes de su historia cuando enfrenten a Alemania por las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El encuentro comenzará a las 15.30, hora argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y otorgará un lugar en la definición del torneo.

El seleccionado dirigido por Lucas Rey llega al cruce después de finalizar segundo en el Grupo E de la segunda ronda. Argentina venció 3-1 a Inglaterra y 5-3 a India, resultados que le permitieron ubicarse entre los cuatro mejores y mantener el sueño de disputar por primera vez una final mundialista.

Antes, durante la primera fase, el conjunto nacional había derrotado 3-0 a Japón y 7-1 a Nueva Zelanda, mientras que cayó 3-1 frente a Países Bajos. Ese recorrido le permitió avanzar y posteriormente asegurarse un lugar en las semifinales tras una segunda etapa de alta exigencia.

Alemania, el vigente campeón mundial

Enfrente estará Alemania, uno de los seleccionados más fuertes del certamen y defensor del título conseguido en el Mundial de India 2023. Los europeos terminaron primeros en el Grupo B luego de vencer 5-1 a Malasia y 1-0 a Bélgica, además de empatar 1-1 frente a Francia.

En la segunda ronda, los alemanes comenzaron con una derrota 2-1 frente a España, pero posteriormente superaron 4-2 a Australia. Ese resultado les permitió quedarse con el primer puesto del Grupo F y acceder nuevamente a las instancias decisivas de una Copa del Mundo.

Para Los Leones, el desafío representa además la posibilidad de conseguir un resultado inédito: nunca disputaron una final de un Mundial de mayores. “Estamos muy conformes con el trabajo que venimos haciendo, yendo partido a partido”, expresó Thomas Habif en la previa del encuentro.

Horario y cómo ver Los Leones ante Alemania

El partido se jugará desde las 15.30 de Argentina en el Belfius Hockey Arena. La transmisión estará disponible a través de Disney+ Premium, mientras diferentes señales deportivas consignaron también la televisación por ESPN.

El ganador avanzará directamente a la final programada para el domingo 30 de agosto. Allí se enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que protagonizarán Países Bajos y España. El perdedor, en tanto, disputará el encuentro por el tercer puesto.

Las posibles formaciones para la semifinal

La probable formación argentina está integrada por Tomás Santiago; Nicolás Della Torre, Lucas Toscani, Joaquín Toscani, Matías Andreotti, Tomás Domene, Matías Rey, Nicolás Cicileo, Tadeo Marcucci, Thomas Habif y Bautista Capurro. El entrenador es Lucas Rey.

Alemania, por su parte, podría comenzar con Jean Danneberg; Benedikt Schwarzhaupt, Johannes Grobe, Thies Ole Prinz, Teo Hinrichs, Tom Grambusch, Christopher Rühr, Justus Weigand, Hugo von Montgelas, Hannes Müller y Moritz Ludwig. El equipo es dirigido por André Henning.

El antecedente reciente favorece al conjunto europeo, que eliminó a Argentina en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y posteriormente obtuvo la medalla de plata. Alemania también llega a esta instancia como vigente campeón mundial, por lo que aparece como uno de los grandes obstáculos para el seleccionado nacional.