Se normaliza el servicio de agua en el Este de Paraná

La normalización del servicio de agua en Paraná avanzaba este viernes luego de dos importantes reparaciones. Mayra Collante Wojcicki explicó qué originó los inconvenientes y confirmó que investigan problemas de presión en barrios de la zona oeste.

La normalización del servicio de agua potable en Paraná avanzaba este viernes en los barrios de la zona este y noreste de la ciudad, luego de las reparaciones efectuadas durante la jornada anterior sobre un conducto distribuidor de 150 milímetros. La secretaria municipal de Recursos Hídricos, Mayra Collante Wojcicki, confirmó que los trabajos finalizaron alrededor de las 22 y que la presión debía recuperar sus niveles habituales durante la mañana.

Los inconvenientes estuvieron relacionados con dos intervenciones sobre la red. Una de las roturas se produjo sobre calle Almirante Brown, mientras que otro conducto resultó afectado sobre avenida Churruarín durante trabajos de colocación de postes realizados por una empresa de servicios. Collante Wojcicki aclaró que este último episodio tuvo una complejidad adicional debido a la posible sobrepresión generada en el sistema.

Dos roturas obligaron a modificar la distribución

Según explicó la secretaria de Recursos Hídricos, el inconveniente registrado en Almirante Brown habría estado asociado con una intervención previa realizada sobre otro conducto ubicado en avenida Churruarín.

“Tiene aparejado una complejidad un poquito mayor esa rotura porque viene asociada a una posible sobrepresión que tuvo el sistema al intervenir un conducto que se rompió unas horas antes sobre avenida Churruarín y vinculado a un trabajo de postación que estaba haciendo la empresa de servicios y que al postar rompió otro conducto relevante”, detalló.

De esta manera, durante una misma jornada los equipos municipales debieron trabajar sobre dos cañerías distribuidoras de dimensiones importantes. Este tipo de averías obliga a modificar la operación de la red para evitar que sectores todavía más amplios queden directamente sin suministro.

Qué sectores tuvieron inconvenientes

La afectación alcanzó principalmente a sectores del este y noreste de Paraná. Los barrios Circunvalación, Aatra y Brisas del Este fueron los que pudieron registrar mayores dificultades, mientras que en otras zonas el principal inconveniente fue una disminución de la presión.

Collante Wojcicki explicó que, para evitar interrumpir completamente la distribución desde el centro correspondiente, se optó por cerrar determinadas válvulas y disminuir la presión del sistema. “En algunos barrios, los que están más cerca de avenida Churruarín, Almirante Brown, probablemente hayan tenido falta de suministro y en el resto de los barrios asociados haya habido una baja de presión en relación a lo habitual, pero no más que eso”, indicó.

La funcionaria llevó tranquilidad a los vecinos y confirmó que la reparación había quedado concluida. “Estamos normalizando el servicio, todo ya debería estar perfectamente normal el nivel de presión”, manifestó. Precisó además que la intervención principal comenzó aproximadamente a las 18 y finalizó cerca de las 22.

Analizan la responsabilidad por la rotura

Collante Wojcicki también fue consultada por la responsabilidad de la empresa que realizaba trabajos de colocación de postes y que habría provocado la rotura de uno de los conductos.

La secretaria señaló que este tipo de situaciones no son inéditas y explicó que pueden ocurrir accidentes o errores durante intervenciones sobre la vía pública, especialmente cuando existe infraestructura subterránea que no se encuentra correctamente identificada.

Sin embargo, indicó que el Municipio debe analizar dos cuestiones. “Por un lado, constatar la acción en el momento y por otro lado la evaluación o averiguación de si la intervención sobre la vía pública tiene una autorización”, explicó.

Las empresas necesitan autorización para intervenir

La funcionaria recordó que las empresas privadas que realizan trabajos sobre calles, veredas u otros espacios públicos deben contar con los permisos correspondientes antes de comenzar una intervención.

En este caso, la verificación administrativa corresponde a áreas vinculadas con Obras Privadas y específicamente a la dependencia encargada de las obras desarrolladas en la vía pública.

“Recordando que se trata de vía pública, al momento de intervenir una empresa privada toma jurisdicción sobre el espacio público y para ello necesita una autorización”, puntualizó Collante Wojcicki. A partir de esa revisión se podrá establecer en qué condiciones se realizaron las tareas que terminaron afectando el conducto.

Investigan problemas de agua en la zona oeste

Además de la situación registrada en el este, la secretaria de Recursos Hídricos aprovechó el contacto con Elonce para informar que los equipos municipales trabajan sobre otro inconveniente que afecta desde hace algunas semanas a sectores del oeste de Paraná.

El problema está relacionado con una electrobomba de calle Ameghino que presentó interrupciones reiteradas en su funcionamiento. Según detalló, los vecinos advirtieron que en determinados horarios recuperaban el servicio y posteriormente volvían a experimentar una reducción de presión o directamente falta de agua.

“En las últimas semanas tuvimos algunas dificultades con una electrobomba que repetidas veces se apagaba y los vecinos nos fueron expresando que en distintos horarios del día no tenían adecuada presión o directamente no tenían agua”, explicó.

Reclamos en barrios Antártida y Balbi

Entre los sectores afectados, Collante Wojcicki mencionó los barrios Antártida y Balbi. A diferencia de una rotura convencional, el inconveniente presenta un comportamiento intermitente, situación que dificultó inicialmente determinar su origen.

“Lo atípico del fenómeno no es como que se rompió un caño, se ve, se observa y no tienen directamente agua, sino que en algunos momentos del día volvían a recuperar y en otros momentos se apagaba”, señaló.

Los equipos de Obras Sanitarias analizaban tanto el funcionamiento de la electrobomba como la presión con la que el agua llega al sistema. La hipótesis que se intenta comprobar es si existe una rotura todavía no detectada que provoque una presión insuficiente antes del ingreso a la bomba.

Mientras continúa ese diagnóstico en el oeste, desde Recursos Hídricos confirmaron que la intervención realizada en la zona este quedó finalizada y que el suministro debía recuperar progresivamente sus niveles habituales durante la mañana.