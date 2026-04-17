Alerta en escuelas de Entre Ríos por un “reto viral”

Controles policiales y acción judicial

Desde la Departamental de Policía de Paraná confirmaron que las denuncias de las distintas escuelas ya han sido recibidas y derivadas al fiscal de Litigio y al fiscal de Menores en turno.

En cuanto a la prevención en el terreno, la fuerza de seguridad garantizó que prácticamente todos los establecimientos afectados cuentan con personal policial de custodia en los horarios críticos de ingreso y egreso de ambos turnos. Este operativo preventivo busca disuadir cualquier eventualidad y, sobre todo, devolver la tranquilidad a los padres y alumnos.

Contexto de la nota: El antecedente que obliga a no mirar para un lado

La celeridad y la contundencia de las medidas de seguridad, que incluyen la rápida intervención policial, no son casuales. Este escenario de “reto viral” se produce a menos de un mes de la tragedia ocurrida en la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un alumno asistió al colegio armado y le quitó la vida a un compañero. Este doloroso y reciente antecedente obliga a las autoridades provinciales, policiales y educativas a extremar las precauciones y tomar cada amenaza con la máxima seriedad posible, evitando considerar cualquier mensaje como una simple “broma” de mal gusto.

Los comunicados de los establecimientos afectados

Además de la Escuela Plaza Mayor, el Colegio Nacional de Villaguay y la Escuela Secundaria Comercio 2 “Miguel de Güemes” de Concordia, otras instituciones de la provincia debieron emitir comunicados oficiales en las últimas horas informando a las familias sobre las medidas de seguridad adoptadas de forma coordinada con las fuerzas de seguridad.

En el caso del Instituto “Dr. Enrique Carbó” – Obra de Don Bosco de la capital entrerriana, la institución informó el hallazgo de una pintada en uno de sus baños con el texto “Tiroteo 17/04”. Siguiendo las recomendaciones del CGE, se realizó la denuncia policial. El colegio confirmó a su comunidad que se hará presente personal policial en la institución en el horario de ingreso y de salida para garantizar la seguridad. Entendiendo la preocupación lógica de este escenario, las autoridades dejaron la asistencia de los estudiantes a criterio de cada familia.

Por su parte, el equipo directivo del Instituto Privado “Cristo Redentor” (D-12) comunicó a las familias que, horas después de finalizado el turno tarde, encontraron un escrito en el baño de mujeres que rezaba: “Tiroteo nadie se salva”. Inmediatamente se dio intervención a la Comisaría Décima y a la Fiscalía de turno. Se dispuso el normal dictado de clases, dejando también la asistencia como optativa, pero subrayando especialmente que se contará con la presencia de personal policial en los horarios de ingreso y egreso, en ambos turnos.

Un panorama similar se vivió en el Colegio La Salle de Gualeguaychú. La institución, en articulación con organismos y autoridades de la Dirección de Educación de Gestión Privada, emitió un comunicado para llevar tranquilidad e informar que implementarán de inmediato estrategias de protección para todos los niveles en trabajo conjunto con la policía local. Asimismo, desde la entidad educativa sugirieron que, en la medida de lo posible, los estudiantes concurran a clases acompañados por un adulto responsable, a fin de resguardar su bienestar y brindarles una mayor contención.

(ahora.com)