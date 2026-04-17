Llega la Semana de la Lectura «Paraná, Rosa de Otoño» 2026

La Municipalidad, a través de la Editorial Municipal, llevará a cabo diversas actividades del 20 al 24 de abril, en clubes y espacios públicos de la ciudad. Habrá talleres de lectura, escritura y dibujo, rondas de lectura, entre muchas más.

Durante cinco días, se desarrollarán actividades destinadas a estudiantes, entre las que se destacan rondas de lectura, con la participación de Baúles Andariegos, la Biblioteca Popular, integrantes del grupo de narradoras orales Tramando, la Editorial de la Universidad de Entre Ríos (EDUNER), talleres de escritura a cargo de Kevin Jones; dibujos de la mano de Maxi Sanguinetti y el arte de la improvisación a través del rap con G. Fonk.

La Semana de la Lectura se enmarca en el Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril. Tiene por finalidad: contribuir a la promoción de la lectura a través de actividades concretas en diferentes puntos de la ciudad; aportar al encuentro colectivo en torno al libro y a las historias que se ofrecen; involucrar a la ciudadanía en el hábito de la lectura y también en la escucha de historias y en la posibilidad de narrarlas; consolidar en Paraná una festividad anual que celebre el libro y las múltiples posibilidades que inaugura a partir de la creatividad y la imaginación.

En esta edición, los y las estudiantes trabajarán sobre el lema: «Paraná atrapa pasiones». Las actividades se desarrollarán tanto a la mañana como a la tarde, para el nivel primario y secundario y el viernes a la tarde-noche, para incluir a las Escuelas Secundaria de Jóvenes y Adultos.

Todos los participantes de la Semana de la Lectura tendrán un rol activo en la iniciativa, a través de la lectura, la participación en las actividades, la escritura de textos o la intervención en juegos pensados especialmente para la oportunidad.

Los lugares y días de encuentro con los estudiantes, quienes se inscribieron previamente, son: lunes por la mañana, Club Echagüe; martes por la tarde, Parque Gazzano (en caso de lluvia, Club San Martín); miércoles por la tarde, Plaza Petit Pisant (en caso de lluvia, Sala Mayo); jueves, turno mañana, Club Neuquén; y viernes, turno tarde/noche, Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Participan de las actividades distintas áreas de la Municipalidad, entre ellas, las subsecretarías de Deportes y la de Cultura, y la Dirección de Juventudes.