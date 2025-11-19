El Presupuesto provincial recibiría media sanción de Diputados este miércoles

La Cámara Baja votará desde las 11 el proyecto de ley que ordena las cuentas públicas para el 2026. Los principales números que incluye.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos sesionó este martes y tomó estado parlamentario el dictamen de Presupuesto General para la Administración Provincial, que se prevé que consiga media sanción en el recinto este miércoles, donde hay sesión a las 11.

La vicepresidenta del cuerpo, Gabriela Lena, entendió que el proyecto de Presupuesto que elaboró el Poder Ejecutivo tiene “una serie de fortalezas” y “es creíble, pues contiene una fuerte inversión en políticas de niñez, además de la obra pública”.

La legisladora destacó el estudio del proyecto en comisión junto a equipos de ministerios, que incluyó explicaciones como la del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

El proyecto de ley de Presupuesto 2026 para Entre Ríos al que accedió AHORA estima que el pago de salarios a todo el personal dependiente de la administración pública provincial represente el 42% de los gastos. Se presupuestan 67.511 cargos de planta permanente y 3.324 temporarios.

Por otro lado, la Caja de Jubilaciones significaría el 18% de los gastos, la coparticipación a municipios el 10% y el pago de la deuda píublica un 2%.

El presupuesto para obra pública es un 89% mayor al del presupuesto 2025. Cuando lo presentó en la Cámara de Diputados, el gobernador Rogelio Frigerio consideró que “quizás es el presupuesto más ambicioso en inversión en infraestructura de la historia de la provincia”. se calcula un billón de pesos para viviendas, escuelas, seguridad, vialidad y otras obras.

En cuanto a los recursos, el cobro de impuestos en promedio subiría un 22% en la provincia el año que viene, entre distintos tributos como ingresos brutos, inmobiliario, automotores, sellos y otros.

Además, el proyecto que votarán los diputados incluye una autorización al Ejecutivo provincial para tomar deuda en moneda extranjera por hasta 300 millones de dólares.