Copa Libertadores: Independiente Rivadavia le ganó a Fluminense en el mítico Maracaná

El equipo mendocino venció a los de Rio de Janeiro por los goles de Sartori y Arce.

Independiente Rivadavia de Mendoza remontó el partido e hizo historia al ganarle 2-1 al Fluminense de Brasil, en condición de visitante, en el marco de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América.

En el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro, el mediocampista Guilherme Arana abrió el marcador a los 10 minutos de juego mientras que el delantero Fabrizio Sartori lo empató a los 37. Ya en el complemento, a los 6 minutos, el paraguayo Alex Arce selló el triunfo de la ´Lepra´.

Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti hizo historia al sumarse a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús como los únicos argentinos en ganar en el estadio Maracaná. Además, por si fuese poco, alcanzan las 6 unidades, mantienen puntaje ideal y son líderes del Grupo C.

En la próxima fecha de esta Copa Libertadores de América, Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Deportivo La Guaira de Venezuela, el jueves 30 a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.

En lo que al Torneo Apertura respecta, la ´Lepra´ visitará a Banfield el lunes a las 17.15 en el estadio Florencio Sola.

Por su parte, el equipo de Luis Zubeldia se mantiene en el tercer puesto del Grupo C con tan solo un punto, producto del empate en la primera jornada en Venezuela. En la próxima fecha, el Fluminense visitará a Bolivar de Bolivia, el jueves 30 a las 19 en el estadio Hernando Siles de La Paz.