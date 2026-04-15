San Benito invita a celebrar sus 147 años con deporte, feria y cultura

Será este domingo, incluirá una maratón, espectáculos artísticos, feria de emprendedores y diversas actividades abiertas a la comunidad.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: «Es importante acompañar desde el Gobierno provincial estos eventos y que el aniversario de nuestros pueblos y ciudades esté presente. La idea siempre es compartir la identidad cultural de cada lugar y también, generar un intercambio con pueblos vecinos».

El intendente de San Benito, Ariel Voeffray, expresó: «Preparamos una gran jornada. Es muy importante para nosotros visibilizar el cumpleaños de nuestra casa, así que nos vamos a juntar todos para pasar un lindo momento. Invitamos también a vecinos de localidades cercanas a que se acerquen».

Agenda del domingo

9.30 se desarrollará San Benito Corre Maratón Aniversario 147°

3K caminata recreativa, 5K y 10K competitiva.

Largada en el Parque Vieytes.

Inscripciones: https://www.cronofrancolini.com.ar

Más información: 3434597206

16.00 serán los Festejos centrales por el 147° aniversario. Acto oficial, feria de emprendedores y artesanos, cantina y patio de comidas.

Habrá música y danza con la participación del Taller de Danzas Municipal, Miriam Gutiérrez, Alcides Giles Dúo, la Banda de Música Municipal, La Previa Cumbia y Grupo Trinidad.

La entrada es un alimento no perecedero a beneficio de Cáritas Parroquial. Estacionamiento: autos 6000 pesos y motos 3000 pesos.

También estuvieron: la directora de Programas y Programación Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado; Ariel Noguera, coordinador de Cultura y Turismo de San Benito; Pablo Farías, organizador de la Maratón San Benito Corre. Durante la rueda de prensa se presentaron dos parejas de baile del Taller de Danzas Folclóricas de San Benito.