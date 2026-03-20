Denuncias rápidas: el nuevo sistema para proteger víctimas de violencia de género en Entre Ríos

El Poder Judicial puso en marcha en Paraná el Sistema Integral de Abordaje de las Violencias (SIAV). El mecanismo permite realizar una valoración de riesgo inmediata para que la jueza o juez dicte medidas de protección en menor tiempo. Progresivamente se implementará en todas las localidades de la provincia.

Con el objetivo de brindar una respuesta más rápida y eficiente ante situaciones críticas, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) puso en funcionamiento en Paraná la nueva herramienta para realizar denuncias en el marco de la Ley de Violencia de Género y Violencia Familiar.

Las mujeres que necesiten o deseen realizar una denuncia o redenuncia en el marco de la ley , podrán dirigirse a la Oficina de Violencia de Género – OVG- del STJ, en calle La Paz 3, Paraná, en el horario comprendido de 7 a 13 hs donde un profesional integrante de ese organismo, recepcionará su denuncia y tras ella, será incorporada al Sistema Integral de Abordaje de las Violencias (SIAV) mediante una planilla de Predicción de Riesgo.

La clave de la celeridad

Al momento de la denuncia, también se completa mediante preguntas una Planilla de Predicción de Riesgo. Este cuestionario técnico permite a los profesionales realizar una valoración temprana de los peligros actuales a los que se enfrenta la denunciante.

Gracias a este algoritmo de detección, la Justicia puede sugerir y aplicar medidas de protección (como restricciones de acercamiento o botones de pánico) de forma casi inmediata, incorporándolas a las resoluciones judiciales si la magistratura lo considera conveniente.

El SIAV constituye una herramienta creada por el STJ con el propósito de mejorar la respuesta del Estado frente a los casos de violencia, especialmente de género, mediante la integración, organización y circulación segura de información relevante entre las instituciones que intervienen en la materia.

El proyecto surgió de la necesidad de superar la fragmentación informativa entre organismos del Estado, lo que dificulta garantizar la protección integral y oportuna de las víctimas.

La solidez de la herramienta quedó demostrada al resultar premiada en el “Concurso de Innovación para la Justicia”, impulsado por el BID y JusLab, por el módulo de alojamiento desarrollado junto al equipo de la Startup Data Género.

Es importante remarcar que el acceso a Justicia para víctimas de violencia también continúan siendo los Organismos receptores de las mismas: comisarías y Juzgados de familia, de Paz, fiscalías de toda la provincia y en OVG.