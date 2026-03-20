Se deberá llamar a licitación por los residuos de la chatarrería de Todoni

La Justicia facultó al municipio a realizar las operaciones de relevamiento en la planta de tratamiento y transferencia de propiedad de ‘Las 3E S.R.L., de la concejal libertaria Romina Todoni, a los fines de la preparación de la licitación y toda otra operación que fuera necesaria a tal efecto, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública.

La jueza Gabriela Teresita Mastaglia, vocal de la Sala I de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de Paraná, dispuso que la Municipalidad de Paraná convoque a licitación de los residuos depositados en la planta de tratamiento y transferencia de propiedad de “Las 3E S.R.L.”, de la concejal libertaria Romina Todoni, ubicada en Avenida José Hernández 2561. Y facultó al municipio “a realizar las operaciones de relevamiento en la planta de tratamiento y transferencia de propiedad de ‘Las 3E S.R.L.’, a los fines de la preparación de la licitación y toda otra operación que fuera necesaria a tal efecto, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública”.

Fue mediante una resolución dictada en el marco de las actuaciones “Barsanti, Liliana y otros c/Municipalidad de Paraná y otros S/Acción de amparo (colectivo)”.

También ordenó que la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos “preste el apoyo necesario en el ámbito de sus competencias a la Municipalidad de Paraná” para llevar adelante el proceso licitatorio. Además impuso al municipio un plazo de 20 días para presentar “un informe circunstanciado sobre los avances en la realización del relevamiento y planificación del proceso licitatorio”.

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Hasta que comience la licitación, la magistrada dispuso que continúe el retiro de los residuos de la planta. Y que la empresa, en un plazo de 20 días, cumpla con “los requisitos mínimos para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos conforme lo dispuesto por Resolución Nº 177/17 MAyDS”.