Docentes decretaron tres días de paro esta semana en la UNER

Docentes universitarios de todo el país decidieron una huelga de 72 horas ante la falta de negociación salarial con el Gobierno y la suspensión de hecho de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las federaciones de sindicatos de docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro nacional de 72 horas para la próxima semana en todo el país, en reclamo de la reapertura de la negociación paritaria y el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) que representa al sector en la UNER adhirió a la medida. En tanto, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER) que agrupa a los trabajadores administrativos y de servicios decidirá entre este lunes y el martes si se suma a la huelga y, en ese caso, cuáles de los días convocados por docentes.

La medida de fuerza de las Conadu fue anunciada para este miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 en todas las universidades nacionales del país. Además, los sindicatos advirtieron que pondrán en consideración que no inicie el ciclo lectivo 2026, ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei.