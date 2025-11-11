Reprograman para este jueves los trabajos previstos en la Planta potabilizadora Echeverría

La Municipalidad de Paraná informó que, ante las lluvias previstas para este miércoles, los trabajos de mejora en la Planta Echeverría se realizarán este jueves 13. Habrá cortes programados en el suministro de agua.

La Municipalidad de Paraná comunicó que, debido al pronóstico de lluvias para este miércoles, los trabajos previstos en la Planta Echeverría se reprogramaron para el jueves 13 de noviembre. La intervención se enmarca en el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable, una iniciativa que busca modernizar la red de distribución y mejorar la eficiencia del servicio en toda la ciudad.

Según se informó oficialmente, las tareas comenzarán a las 7 de la mañana y requerirán un corte programado del suministro de agua, que podría afectar durante la jornada a distintos sectores del ejido urbano. La normalización del servicio se realizará en forma progresiva durante las horas posteriores.

Mejora en la distribución hacia la zona oeste

La obra permitirá incrementar el volumen de agua potabilizada que se envía desde la Planta Echeverría al Centro Distribuidor Ramírez, optimizando la provisión hacia la zona oeste de Paraná, donde el crecimiento poblacional ha generado una mayor demanda en los últimos años.

Desde el municipio destacaron que esta etapa representa un avance fundamental dentro del programa de mejoras en el sistema de agua potable y que los trabajos se financian íntegramente con recursos municipales.

El objetivo central es lograr un servicio más eficiente, con mayor capacidad operativa y sustentabilidad, garantizando la cobertura para todos los barrios de la capital entrerriana.