Miércoles con lluvias débiles en Paraná

Tras una noche con lluvias, la inestabilidad continua durante parte del miércoles en Entre Ríos. Cómo seguirá el tiempo hacia el jueves y el fin de semana, con mejora temporaria, ascenso térmico y nuevo regreso de la inestabilidad.

El tiempo se mantiene variable en Entre Ríos. Luego de una noche de martes con lluvias y tormentas aisladas, lamañana del miércoles continúa con precipitaciones intermitentes y cielo cubierto en gran parte de la provincia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad persistirá con probabilidad de chaparrones dispersos hasta horas del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C de mínima y 26°C de máxima, con un ambiente húmedo y ventoso.

El viento soplará del sector sur, con intensidad leve a moderada, y no se descartan ráfagas más fuertes durante los pasajes de tormenta, especialmente en el centro y norte entrerriano.

Mejora temporaria y ascenso térmico desde el jueves

El SMN anticipó que el tiempo comenzará a mejorar gradualmente desde el jueves, cuando se espera cielo despejado a parcialmente nublado y un leve ascenso de las temperaturas.

Las máximas podrían alcanzar los 29°C, con sensaciones térmicas algo superiores debido al cambio en la dirección del viento, que rotará hacia el este y noreste. Este fenómeno favorecerá un ambiente más cálido y húmedo, característico de la transición hacia el fin de semana.

Los meteorólogos prevén una jornada más estable en gran parte de la provincia, aunque con aumento progresivo de la humedad, lo que anticipa un nuevo período de inestabilidad.

Se espera otro frente de tormentas el fin de semana

El alivio será breve. Los pronósticos advierten que a partir del sábado ingresará un nuevo frente de inestabilidad, con probabilidad de tormentas, chaparrones y ráfagas intensas en distintos sectores de Entre Ríos.

Las condiciones podrían extenderse también durante el domingo, con temperaturas elevadas y altos niveles de humedad. El SMN recomienda mantenerse atentos a los avisos y alertas meteorológicas, especialmente en zonas rurales o propensas a anegamientos.