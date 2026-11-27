El próximo martes 1 de diciembre se realizará una jornada en el marco del Día Internacional de Respuesta al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Allí se ofrecerán testeos voluntarios de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), controles de tensión arterial y glucemia, se entregarán preservativos y se brindará consejería en salud sexual y la posibilidad de completar esquemas de vacunación de adultos.

En el marco del Día Internacional de Respuesta al VIH, el próximo martes 1 de diciembre se llevará a cabo una jornada en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La actividad será desde las 16.30 hasta las 21 y está destinada a los equipos y servicios de salud, así como a la comunidad en general, con el objetivo de promover la prevención, el acceso a la información y una atención integral.

La iniciativa es organizada por la Coordinación de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud de Entre Ríos, bajo el lema de 2026, «Acabar con el SIDA comienza con el acceso», que pone de relieve la importancia de garantizar que las herramientas de prevención, diagnóstico y tratamiento estén efectivamente al alcance de todas las personas.

El VIH es un virus que afecta al sistema inmunológico y se transmite principalmente a través de relaciones sexuales sin preservativo, el contacto con sangre infectada o durante el embarazo, el parto y la lactancia. Es importante distinguirlo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que constituye la etapa más avanzada de la infección y puede evitarse mediante el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Actualmente, las personas con VIH que acceden y mantienen el tratamiento pueden llevar una vida saludable y evitar la transmisión sexual del virus.

En ese sentido, el coordinador de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Francisco Astudilla, señaló: «Es necesario impulsar acciones que vayan más allá del testeo voluntario, que sigue siendo una herramienta fundamental, y trabajar en una estrategia integral que contemple la prevención, el diagnóstico oportuno, el acceso a los tratamientos y el acompañamiento de las personas. Hoy contamos con herramientas muy importantes para prevenir y tratar el VIH, pero el desafío es que toda la población pueda conocerlas y acceder a ellas». Asimismo, subrayó la necesidad de promover la información, derribar mitos y garantizar espacios de atención libres de prejuicios y discriminación.

Durante la jornada se dispondrán carpas sanitarias donde se realizarán testeos voluntarios de infecciones de transmisión sexual, que incluirán VIH, sífilis y hepatitis C. En ese mismo espacio se entregarán preservativos y se brindará consejería sexual, con la participación de organizaciones sociales y equipos de Salud Sexual y Reproductiva. También se realizarán controles de tensión arterial y glucemia, a cargo de agentes sanitarios, y se ofrecerá la posibilidad de revisar y completar los esquemas de vacunación de las personas adultas.

A lo largo del encuentro también se desarrollarán charlas y espacios informativos sobre la situación actual del VIH en Argentina, los tratamientos disponibles, el seguimiento de las personas diagnosticadas y las estrategias de prevención combinada, como la profilaxis preexposición (PrEP) y la Educación Sexual Integral (ESI). Asimismo, se reflexionará sobre los desafíos de vivir con VIH en la actualidad, la importancia del acompañamiento a las personas diagnosticadas y sus entornos cercanos, y la necesidad de derribar mitos y prejuicios para promover una atención integral, libre de estigmas y discriminación.