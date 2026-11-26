Aeropuertos Argentina anunció la ampliación del área de embarque y la modernización de la terminal aérea de Paraná. El ministro Fabián Boleas y Daniel Ketchibachian brindaron detalles sobre la inversión, los plazos de ejecución y la continuidad de los vuelos.

Autoridades del Gobierno de Entre Ríos y de Aeropuertos Argentina presentaron el plan de obras previsto para el Aeropuerto General Justo José de Urquiza de la ciudad de Paraná. La iniciativa forma parte de un programa de intervenciones que la concesionaria llevará adelante en 14 terminales de todo el país.

El ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, recibió al CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, para brindar detalles del proyecto. Según explicó el funcionario provincial, el plan consiste en “una ampliación del área de embarque, una refuncionalización de la misma área, como así también de la sala de preembarque y todas las áreas de sanitarios”.

Respecto al financiamiento y los plazos de ejecución, Boleas adelantó que se trata de “una inversión que seguramente superará el millón de dólares y que está previsto que se realice durante el año que viene”.

El ministro destacó además el impacto estratégico de la remodelación para la capital entrerriana y la región: “Sin lugar a dudas que esto trae mayor comodidad y permite brindar un mejor servicio a quienes vienen por cuestiones de negocios a la ciudad o por cuestiones de turismo”. En esa línea, remarcó: “Desde el Gobierno de la provincia, para nosotros son dos áreas fundamentales para el desarrollo y a las que apostamos fuertemente”.

Por su parte, Daniel Ketchibachian enmarcó el anuncio dentro del acuerdo alcanzado a nivel nacional: “Hace unos meses firmamos la renegociación del contrato de concesión junto al Estado Nacional”. Al referirse a la inclusión de la capital entrerriana en el plan de infraestructura, el directivo aseguró: “Paraná no es la excepción y hoy estamos súper contentos de anunciar esta obra tan importante”, confirmando que el objetivo central será dotar de mayores espacios al área de embarque.