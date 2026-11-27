El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, recibió al rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi. Durante el encuentro, dialogaron sobre las inversiones en infraestructura universitaria contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027, que ascienden a 3.525 millones de pesos y representan un incremento del 605 por ciento respecto de 2026.

Al referirse al encuentro, Filipuzzi expresó: «Conversamos sobre las obras previstas para la Uader en el proyecto de Presupuesto 2027 y sobre los procedimientos necesarios para avanzar en su ejecución».

Entre las intervenciones previstas se destaca la construcción del Ala Sur del edificio de la Uader en Paraná, que permitirá incorporar 16 aulas. También se contemplan obras en la sede de Oro Verde y en el predio de la Escuela Normal Rural Alberdi.

Asimismo, se abordó la continuidad de la ampliación del hospital Nuestra Señora del Luján, de General Ramírez, que contempla nuevos espacios académicos para la universidad.

El proyecto presupuestario prevé, además, incrementos del 305 por ciento para investigación, del 180 por ciento para extensión y del 150 por ciento para becas y comedor universitario.

Por último, el rector señaló: «También repasamos distintos temas de la agenda universitaria que se vinculan directamente con el desarrollo de la provincia: la formación de profesionales, las demandas de los sectores productivos y la necesidad de seguir articulando educación, trabajo y producción».