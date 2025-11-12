Enersa invierte más de $684 millones de pesos en una obra eléctrica en Victoria

Enersa avanza con una importante obra de infraestructura eléctrica en la ciudad de Victoria, donde ya se encuentra en ejecución un nuevo distribuidor subterráneo de media tensión, con una inversión que supera los $684 millones de pesos.

El proyecto, iniciado el mes pasado, prevé la instalación de 3.540 metros de línea subterránea de media tensión (13,2 kV) en la ciudad de Victoria. El trazado comienza en bulevar Pueyrredón y Sarmiento, atraviesa sectores como barrio Festram, calle Sarmiento, Las Piedras, el CIC, Constitución y Arenales, y finaliza en Arenales, entre Corrientes y Ángel Balbi, en las inmediaciones de la cancha del Club Atlético El Porvenir.

Con esta obra, Enersa busca eliminar líneas aéreas, conectar subestaciones transformadoras existentes y mejorar operativamente el sistema de distribución primaria en el sector sur-oeste de Victoria. Esta intervención permitirá elevar la calidad del servicio y atender el crecimiento proyectado de la demanda eléctrica en esa zona.

La ejecución está a cargo de una empresa contratista y se estima que estará finalizada en el próximo mes. Esta inversión forma parte del plan de Enersa para fortalecer la infraestructura eléctrica en puntos estratégicos de la Provincia.