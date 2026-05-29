La Municipalidad celebró el Día de los Jardines y de las y los Docentes de Nivel Inicial

La jornada festiva se desarrolló en la nueva Plaza Borges, donde hubo juegos, espectáculos, meriendas y sorpresas para decenas de niños y niñas. Participaron los Espacios de Primera Infancia (EPI) de la zona: Pimpollitos, La Princesita, Pancitas Verdes y el jardín de la Escuela Mitre.

“Hoy es un día especial, un día que también marca nuestra historia como paranaenses, porque esta fecha se conmemora por el fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza, quien se formó en nuestra histórica Escuela Normal y, además, tuvo uno de los primeros jardines de infantes del país”, destacó el viceintendente David Cáceres.

Luego expresó sentirse “contento de estar celebrándolo con los 30 espacios que tiene la Municipalidad y con los más de 1.000 gurises y gurisas que asisten, donde no solo reciben educación, sino también desayuno y almuerzo saludables”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, señaló: “Es un gusto que este lugar, la Plaza Borges, esté renovado y hoy podamos realizar actividades con los jardines”. Además, aprovechó la ocasión para “mandarles un gran abrazo a todas las maestras jardineras que hacen una labor tan linda y significativa para el desarrollo de nuestros chicos en la ciudad y en toda la Argentina”.

En tanto, el subsecretario de Cultura, Rubén Clavenzani, remarcó la importancia de los jardines y sostuvo: “Nuestro Municipio tiene a cargo 30 espacios con una matrícula de más de 1.000 niños y niñas que van desde los 45 días hasta los 3 años, donde el amor, el afecto y el juego son tres ejes fundamentales para su aprendizaje”.

Trabajo articulado y acompañamiento a las infancias

Por otro lado, la subsecretaria de Educación Formal y No Formal, Guillermina Brunner, expresó: “Celebramos el Día de las Maestras Jardineras y reconocemos su labor, dedicación y compromiso cotidiano; también celebramos el día de los jardineritos. En este lugar participan tres de nuestros Espacios de Primera Infancia, que son los más cercanos a Plaza Borges, y esta actividad surgió a partir de una propuesta de la Escuela Mitre”.

Además, destacó el rol de las familias: “Los EPI trabajan con niños y niñas muy pequeños, desde los 45 días hasta los 3 años, por eso la familia es un nexo fundamental dentro de toda la estructura educativa. Estamos agradecidos por el acompañamiento y la confianza de todos los días”.

Por su parte, la supervisora de los Espacios de Primera Infancia del Municipio, Carina Dorella, señaló: “Organizar esta jornada es una gran alegría porque compartimos y articulamos con distintas instituciones para celebrar el Día de la Maestra Jardinera y el Día de los Jardines de Infantes. La actividad en Plaza Borges termina al mediodía, pero cada uno de los 30 espacios municipales realiza su propio festejo junto a los niños, sus familias y la comunidad educativa”.

Finalmente, la directora del EPI La Princesita, Claudia Hadmied, sostuvo: “Es un día muy especial para los niños, las familias y todo el personal. Celebramos con actividades y festejos tanto en esta plaza como en nuestra institución, reconociendo el trabajo de docentes y auxiliares en el cuidado y la educación de los más pequeños”.

Cabe destacar que el espectáculo infantil Valga la redundancia: manso desconcierto, protagonizado por el payaso Manso, se presentó durante la jornada en la Plaza Borges. La propuesta pertenece a la Compañía Teastral y formó parte de los proyectos seleccionados del Ciclo Primera Infancia de las Convocatorias Culturales 2026.

Durante el encuentro, los presentes disfrutaron del espectáculo infantil Valga la Redundancia: Manso Desconcierto, protagonizado por el payaso Manso. La obra pertenece a la Compañía Teastral y formó parte de los proyectos seleccionados del Ciclo Primera Infancia de las Convocatorias Culturales Municipales 2026.