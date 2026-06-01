Extienden en Paraná el operativo de renovación de las Tarjetas Riesgo Social vencidas

El gobierno provincial continuará renovando los plásticos lunes, martes y miércoles por la mañana en La Vieja Usina. Hay que llevar DNI, fotocopia y la tarjeta vencida.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias, informa que se extenderá el operativo de renovación de plásticos vencidos de las Tarjetas de Riesgo Social en Paraná, con el objetivo de facilitar que todas las personas beneficiarias puedan realizar el trámite correspondiente.

En este marco, el dispositivo continuará funcionando en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina durante tres jornadas adicionales: lunes y martes, de 8 a 12; y miércoles, de 8 a 11.30. La medida se adopta para ampliar las posibilidades de atención a las personas titulares del programa que aún no pudieron concretar el recambio de su tarjeta vencida, trámite obligatorio debido a la actualización del sistema de terminales de pago (posnet).

Para realizar la renovación, las personas beneficiarias deberán concurrir con la siguiente documentación: Documento Nacional de Identidad (DNI), Fotocopia del DNI y el plástico de la tarjeta vencida.

El operativo se lleva adelante de manera articulada entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Sidecreer, organismo responsable de la operatoria técnica y administrativa del sistema.