Diputados aprobó proyectos de expropiación para obras de infraestructura vial y productiva

La Cámara Baja dio tratamiento a iniciativas del Poder Ejecutivo que permitirán el avance de trabajos viales y accesos a salas apícolas en distintos departamentos de la provincia. Además, ingresó un expediente venido en revisión del Senado que prevé la creación de Juzgados y se aprobaron diversos proyectos de Declaración.

Este miércoles 22, la Cámara de Diputados de Entre Ríos desarrolló la cuarta sesión ordinaria del 147º Período Legislativo, en un encuentro destinado al avance de la agenda de obra pública provincial. La jornada estuvo encabezada por el presidente de la Cámara, diputado Gustavo Hein, quien coordinó el debate en el que se sancionaron tanto expedientes enviados por el Poder Ejecutivo como proyectos de Declaración de los diferentes bloques políticos.

Durante el turno de las votaciones, el pleno aprobó por unanimidad, tanto en general como en particular, un conjunto de proyectos de ley que contaban con dictámenes de la comisión de Legislación General. El diputado Marcelo López, en carácter de presidente de comisión, ofició de miembro informante al fundamentar que las normas contemplan la declaración de utilidad pública de inmuebles sujetos a expropiación para obras estratégicas. Entre ellas, se destacan los accesos a salas de extracción apícola en Paraná y Gualeguaychú, la Circunvalación a la ciudad de Nogoyá y diversas tareas de rehabilitación de calzada en los departamentos Feliciano, Federación, La Paz y Nogoyá.

En el transcurso de la sesión, ingresaron dos proyectos venidos en revisión desde el Senado. El primero de ellos propone una modificación a la Ley Nº11.154, tendiente a autorizar la donación de un inmueble del Superior Gobierno de la Provincia, a la Municipalidad de Villa Paranacito. La siguiente iniciativa, de autoría del Superior Tribunal de Justicia, plantea la creación de cuatro nuevos Juzgados y cuatro cargos de Defensores Públicos en la estructura judicial provincial.

Además fueron aprobados diversos proyectos de Declaración. Entre ellos, la iniciativa para declarar de Interés Legislativo la labor de la educadora ambiental Sheila Rougier, conocida como «La Chica del Telescopio», por sus aportes educativos y científicos en Gualeguaychú. En materia cultural, se impulsó el reconocimiento del libro «San Carlos, un castillo de leyenda», del historiador Roberto Romani, que rescata la historia de un sitio emblemático de Concordia. En tanto, se presentó un proyecto para instituir el 21 de junio como el «Día Provincial de Concientización sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)» , mientras que en el plano regional se destacó la Declaración de Interés de la XXII Marcha al Puente Internacional General San Martín, bajo el lema «Sin agua no hay vida».

En otro orden, fue enviado a comisión el proyecto de Resolución correspondiente al expediente Nº 29.172, referido a la situación de los Hogares de Cristo en Paraná y Gualeguaychú. Sobre esta cuestión, la diputada María Laura Stratta manifestó la importancia de la labor social de estas instituciones, mientras que la diputada Carola Laner señaló que el tema se analizará en comisión con la celeridad necesaria.