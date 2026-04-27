Realizarán una jornada de atención veterinaria por el Día del Animal en plaza Linares Cardozo

Este miércoles 29 el Municipio desarrollará una jornada especial de salud animal gratuita y abierta a toda la comunidad en la plaza Linares Cardozo, , de 9 a 12 hs. Permitirá promover la tenencia responsable y acercar servicios de salud a las mascotas de la comunidad.

La actividad combina atención veterinaria gratuita con acciones de promoción de la salud, en una propuesta integral que involucra a vecinos y escuelas de la zona.

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, subrayó que «la tenencia responsable implica comprometerse con la salud, el bienestar y el cuidado de nuestras mascotas: vacunarlas, desparasitarlas, castrarlas y, sobre todo, no abandonarlas. Un animal cuidado es una comunidad más sana», dijo.

Durante la jornada se ofrecerán servicios de vacunación y desparasitación de animales, junto con actividades lúdicas y educativas orientadas a la comunidad. Las promotoras de salud animal estarán presentes para difundir pautas de tenencia responsable y brindar información sobre la plataforma Mi Paraná, a través de la cual los vecinos pueden gestionar turnos para la atención de sus mascotas.

En paralelo, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Martín, Illia y Toma Nueva llevarán adelante acciones de promoción casa por casa en materia de salud de la mujer, vacunación antigripal e invitaciones a talleres sobre enfermedades como celiaquía e hipertensión. Las promotoras de derecho continuarán además con el relevamiento de organizaciones de la zona.

Esta actividad «se enmarca en la política sostenida de salud animal que lleva adelante la gestión de la intendenta Rosario Romero», indicó Enrique, quien recordó que durante 2025 se realizaron más de 7.500 castraciones, más de 2.500 desparasitaciones y más de 6.300 atenciones clínicas básicas, todas de manera gratuita.

En lo que va de 2026, la Dirección de Salud Animal ya ejecutó 2.355 castraciones, 2.186 vacunaciones antirrábicas, 1.001 desparasitaciones y 1.698 atenciones clínicas, con operativos en barrios como Parque Gazzano, Bajada Grande, Mosconi Viejo, Puerto Viejo, CIC Este, Barrio Mariano Moreno y las vecinales Florida, Guiraldes, Villa Sarmiento y 4 de Junio, entre otros.

«Apostamos a que cada vecino asuma el compromiso con su mascota, porque eso también es cuidar la salud pública de toda la ciudad», cerró la secretaria.