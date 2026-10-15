Fatalidad en Zárate – Brazo Largo: murió un camionero tras un choque e incendio

Madrugada trágica al sur de Entre Ríos. Hubo dos choques en pocos kilómetros y, en uno de los siniestros, se produjo un fallecimiento.

Murió un camionero tras un choque e incendio ocurrido esta madrugada en la zona de Isla Talavera, Buenos Aires, en el límite con la provincia de Entre Ríos. Fue en Ruta 12, en el complejo Zárate – Brazo Largo.

Según informó R2820, cerca de las 5.30 de la madrugada de este jueves, se reabrió la circulación en la Isla Talavera sobre la ruta Nacional 12 que permaneció cerrada al tránsito durante 6 horas entre Ibicuy, en Entre Ríos, y Zárate, en Buenos Aires.

Fue a raíz de un doble choque de camiones y del incendio de dos transportes en la zona de Isla Talavera.

En esos siniestros murió un camionero ya que su vehículo se incendió informaron Bomberos Voluntarios de Zárate. En tanto, en el primer choque, los conductores resultaron heridos levemente.

El primer siniestro ocurrió en el kilómetro 103. El segundo se produjo a sólo 4 kilómetros, a la altura del kilómetro 99. En ese sector, los camiones se prendieron fuego, precisó Mauricio Vega, jefe de Bomberos de Zárate.