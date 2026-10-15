Este jueves se realiza la quinta Marcha Federal Universitaria

Estudiantes, docentes y trabajadores universitarios se movilizarán este jueves 15 de octubre en distintos puntos de Argentina. Reclamarán el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales y mayor presupuesto.

Este jueves se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria en distintos puntos de Argentina, con la participación de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades académicas y organizaciones sindicales. La jornada tendrá como principal reclamo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la asignación de recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y del sistema científico nacional.

La movilización se desarrollará en medio del debate parlamentario por el Presupuesto Nacional 2027 y de los cuestionamientos de las instituciones universitarias al Gobierno de Javier Milei por la falta de aplicación de la normativa de financiamiento.

En Buenos Aires, la convocatoria tendrá como uno de sus principales puntos de concentración el Congreso de la Nación. También habrá manifestaciones en diferentes provincias, entre ellas Entre Ríos, donde se confirmaron actividades en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

La convocatoria es impulsada por la comunidad universitaria en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de actualización de recursos para el funcionamiento de las instituciones, salarios de docentes y no docentes y becas estudiantiles.

La normativa fue aprobada por el Congreso en 2025 y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, ambas cámaras legislativas insistieron en su sanción con las mayorías necesarias para rechazar el veto presidencial.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución mediante el decreto de promulgación, con argumentos presupuestarios. Esa decisión dio lugar a presentaciones judiciales y nuevos reclamos de las universidades nacionales. El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la suspensión y ordenó aplicar la ley.

Los principales reclamos de las universidades

Las organizaciones convocantes plantearon que la movilización buscará visibilizar el deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios y las dificultades presupuestarias que atraviesan las casas de altos estudios.

Entre las demandas se encuentran la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles, el financiamiento de los gastos de funcionamiento y la asignación de recursos para sostener la investigación científica.

La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) advirtió que habían transcurrido más de 350 días sin que se cumpliera la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó que se respetaran los fallos judiciales que ordenaron su aplicación.

Por su parte, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata señaló que el deterioro salarial, las dificultades en las negociaciones paritarias y los conflictos judiciales requerían respuestas para garantizar la continuidad del sistema universitario.

En Entre Ríos, la quinta Marcha Federal Universitaria tendrá movilizaciones en distintas ciudades durante este jueves 15 de octubre. En Paraná, la concentración está prevista para las 17 en Plaza Primero de Mayo, desde donde los manifestantes marcharán hacia Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.

En Concordia, la convocatoria será a las 19:30 en Plaza Urquiza, mientras que a las 20 comenzará la movilización hacia Plaza 25 de Mayo. Por su parte, en Concepción del Uruguay, la concentración se realizará a las 18:30 en Plaza Ramírez.

En tanto, en Gualeguaychú, estudiantes, docentes y trabajadores universitarios se reunirán a las 16:30 en la intersección de las calles 25 de Mayo y Perón, para participar de la jornada nacional de protesta en defensa del financiamiento de las universidades públicas.

En Paraná, estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) resolvieron durante una asamblea tomar el edificio universitario en la noche del miércoles, como parte de las medidas previas a la movilización.

En diálogo con Elonce, Judith, integrante del Frente Universitario Popular y militante de La Mella, explicó que la decisión buscó expresar el rechazo a la situación presupuestaria y organizar la participación estudiantil.

“Nos convocamos como comunidad de la FTS a una asamblea, en principio, de cara a la quinta marcha federal universitaria que estamos convocando desde los movimientos estudiantiles y desde las comunidades académicas que defendemos la universidad pública”, expresó.

La vigilia incluyó una olla popular y actividades compartidas entre estudiantes. Además, los participantes adelantaron que después de la movilización evaluarían nuevas medidas de protesta.

Por otra parte, la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER anunció una actividad de elaboración de carteles a las 15 en su sede de Buenos Aires 389. A las 16:30, la comunidad académica partirá hacia Plaza Primero de Mayo para sumarse a la marcha.

La institución informó que sus edificios permanecerán cerrados desde esa hora y solicitó que las clases previstas posteriormente se desarrollen de manera virtual.

Paro de trabajadores no docentes y adhesión de gremios

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER) convocó a un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en todas las dependencias de la universidad.

La organización explicó que la medida respondió al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó una actualización de los salarios, las partidas de funcionamiento y las becas estudiantiles.

También confirmó su participación en las movilizaciones previstas en las distintas sedes de la UNER.

A la jornada se sumarán organizaciones sindicales como AGMER Paraná y ATE Entre Ríos. El gremio docente provincial expresó su acompañamiento a la movilización universitaria y vinculó el reclamo con la necesidad de sostener el financiamiento educativo en todos los niveles.

En tanto, ATE convocó a una jornada nacional de paro y movilización, en la que también incorporó demandas vinculadas con la recuperación salarial y el rechazo al DNU 70/2023.

El Presupuesto 2027, otro eje del conflicto

La movilización también tendrá como eje el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, actualmente en discusión parlamentaria.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos advirtió que los recursos contemplados por el Poder Ejecutivo para el próximo año representarían aproximadamente un tercio menos de los fondos que las universidades consideran necesarios para sostener sus actividades.

La institución también cuestionó las consecuencias institucionales del incumplimiento de la ley y pidió el compromiso de los representantes políticos entrerrianos con el financiamiento de la educación superior.

De esta manera, la quinta Marcha Federal Universitaria reunirá reclamos salariales, presupuestarios y judiciales, mientras las universidades nacionales insisten en la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso y en la necesidad de garantizar recursos para su funcionamiento.