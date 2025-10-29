Finalizó la reparación del caño de agua en calle San Luis de Paraná

Los trabajos habían sido programados por la Municipalidad de Paraná. Se trata del conducto en calle San Luis, entre calles Nogoyá y Moreno.

El personal municipal de Paraná concluyó los trabajos de reparación de un caño maestro de 400 milímetros en calle San Luis, en el tramo entre calles Nogoyá y Moreno. La labor se había iniciado en las primeras horas de la mañana.

Gradual y progresivamente, en las próximas horas se irá restableciendo el abastecimiento del suministro en el área comprendida entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis, hasta la costa del río Paraná.

Al mismo tiempo, aclararon que en algunos sectores de esa zona pudo registrarse una transitoria baja presión o falta de servicio durante el avance de las tareas.