Agenda de noviembre en el Teatro Municipal 3 de Febrero

Habrá una programación marcada por la presencia de academias, estudios e institutos artísticos de Paraná, que presentan sus muestras y trabajos de cierre de año sobre el escenario mayor de la ciudad.

Las actividades se desarrollan en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60. Las entradas se adquieren en la boletería del teatro de martes a viernes de 8 a 12 hs y de 18 a 20 hs; sábados de 10 a 12 hs y de 18 a 20 hs.

Agenda completa

Sábado 1º

21 hs | Muestra Anual Estudio Danza y Arte

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $10.000

-Palcos bajos y altos: $44.000 (entero)

-En puerta platea: $13.000

Género: danzas españolas y flamenco – Duración: 1 h 45 min

Organiza Estudio Danza y Arte

Domingo 2

19 y 21 hs | Cierre de Año 2025 – Show Coreográfico Danser Studio

Entradas por boletería del Teatro:

-Anticipadas: $12.000

-General: $15.000

Género: danzas – Duración: 2 h

Organiza Danser Studio

Martes 4

21 hs | Festival de Fin de Curso del Instituto Superior de Danzas Españolas “Brisas de España”

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $13.000

-Palcos bajos: $55.000

-Tertulia: $10.000

Género: danzas españolas – Duración: 2 h

Organiza Instituto Superior de Danzas Españolas “Brisas de España”

Miércoles 5

20:30 hs | El Remanso 15 años

Entradas por boletería del Teatro:

-Anticipadas: $8.000

-General: $10.000

Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h

Organiza Ballet Folklórico El Remanso

Jueves 6

21 hs | Muestra Anual del Estudio José Hernández

-Entrada general: $5.000

Género: folclore – Duración: 1 h 30 min

Organiza Estudio José Hernández

Viernes 7

20:30 hs | Herencia Viva de la Academia de Danzas Martín Fierro

Entradas por boletería del Teatro:

-Preferencial: $13.000

-Platea y palcos bajos: $11.000

-Palcos altos y tertulia: $9.000

Género: folclore – Duración: 1 h 45 min

Organiza Academia de Danzas Martín Fierro

Domingo 9

16 hs | Suerte de Perros

-Entrada general: $15.000

Género: teatro infantil – Duración: 1 h 30 min

Organiza Favio Vides Producciones Artísticas

Domingo 9

21 hs | Qué le pasa a Lupita?

-Entrada general: $15.000

Género: comedia musical – Duración: 1 h 15 min

Organiza Favio Vides Producciones Artísticas

Martes 11

21 hs | Ecos de España del Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $13.000

-Palcos bajos y altos: $55.000 (entero)

-Tertulia: $10.000

Género: danzas españolas y flamenco – Duración: 2 h

Organiza Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac

Miércoles 12

20:30 hs | Danzas de mi Tierra

-Entrada general: $6.000

Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h

Organiza Grupo de Danzas Presagios de mi Tierra

Jueves 13

21 hs | Muestra Anual de Canto y Guitarra

Entrada general: $10.000

Género: música – Duración: 2 h

Organiza Stella Maris Jorge

Viernes 14

21 hs | Muestra Anual: Unidos por la Misma Pasión

Entradas por boletería del Teatro:

-Anticipadas: $10.000

-General: $12.000

Género: baile, ritmos latinos urbano – Duración: 2 h

Organiza Bailo Feliz – Siente el Ritmo – Almas Danzando

Sábado 15

21 hs | Pablo Millán está Re-Vista

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar

-Entrada general: $15.000

Género: humor – Duración: 2 h

Organiza Sin Producciones

Domingo 16

21 hs | Pedro Aznar en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por tickea:

-Preferencial: $50.000

-Platea y palcos bajos: $40.000

-Palcos altos: $35.000

-Anfiteatro y tertulia: $30.000

Género: musical – Duración: 2 h

Organiza: Paracima Producciones

Martes 18

20 hs | Muestra Anual Alma de Río 2025

Entrada general: $6.000

Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h

Organiza Alma de Río

Miércoles 19

19:30 y 21 hs | Hora del Show Flashmoh de Urban Style

Entradas por boletería del Teatro:

-Anticipadas: Platea $16.500

-Palcos y tertulia $15.000

Día de la función:

-Platea $20.000

-Palcos y tertulia $18.000

Género: danzas urbanas – Duración: 1 h

Organiza Urban Style

Jueves 20

18 y 21 hs | Muestra de Fin de Año del Estudio SAJ Paraná

Entradas por boletería del Teatro:

-Plateas: $12.000

-Palcos enteros: $48.000

-Tertulia: $10.000

Género: danzas – Duración: 2 h

Organiza Estudio SAJ Paraná

Viernes 21

18 y 20:30 hs | Muestra Anual de Danzas del Estudio de Danzas Mariana Retamar

-Entrada general: $15.000

Género: danzas – Duración: 1 h 45 min

Organiza Estudio de Danzas Mariana Retamar

Sábado 22

21 hs | Muestra Anual del Coro de la Ciudad

Entrada libre y gratuita

Género: coro – Duración: 2 h

Organiza Dirección Coro de la Ciudad

Domingo 23

20 hs | Espectáculos de Danzas Israelíes de la Asociación Israelita Paraná

Entradas por boletería del Teatro:

-Hasta el 14 de noviembre: $9.000

-A partir del 15 de noviembre: $10.000

Género: bailes israelíes – Duración: 2 h

Organiza Asociación Israelita Paraná

Miércoles 26

19 y 21 hs | Escuela Municipal de Danza presenta: Rock Nacional

Entrada libre y gratuita

Género: danzas – Duración: 2 h

Organiza Escuela Municipal de Danza

Jueves 27

20:30 hs | Muestra Anual de Danza, Ritmos y Pole Dance del Gimnasio Vértigo

-Entrada general: $12.000

Género: danzas – Duración: 1 h

Organiza Gimnasio Vértigo

Sábado 29

18:30 hs | Muestra Anual de Alumnas del Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $15.000

-Palcos bajos y altos: $75.000 (entero)

-Tertulia: $13.000

Género: danzas – Duración: 1 h 30 min

Organiza Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná

Sábado 29

21 hs | Muestra Anual de Adultos del Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $20.000

-Palcos bajos y altos: $100.000 (entero)

-Tertulia: $18.000

Género: danzas – Duración: 1 h 30 min

Organiza Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná

Domingo 30

18 y 21 hs | La Casa de los Cuadros del Instituto Ballerina

Entradas por boletería del Teatro:

-Preferencial: $18.000

-Platea: $16.500

-Palcos bajos: $18.000

-Palcos altos: $16.500

-Tertulia: $13.000

Género: ballet – Duración: 1 h 30 min

Organiza Instituto Ballerina