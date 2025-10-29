Agenda de noviembre en el Teatro Municipal 3 de Febrero

Habrá una programación marcada por la presencia de academias, estudios e institutos artísticos de Paraná, que presentan sus muestras y trabajos de cierre de año sobre el escenario mayor de la ciudad.
Las actividades se desarrollan en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60. Las entradas se adquieren en la boletería del teatro de martes a viernes de 8 a 12 hs y de 18 a 20 hs; sábados de 10 a 12 hs y de 18 a 20 hs.
Agenda completa
Sábado 1º
21 hs | Muestra Anual Estudio Danza y Arte
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $10.000
-Palcos bajos y altos: $44.000 (entero)
-En puerta platea: $13.000
Género: danzas españolas y flamenco – Duración: 1 h 45 min
Organiza Estudio Danza y Arte
Domingo 2
19 y 21 hs | Cierre de Año 2025 – Show Coreográfico Danser Studio
Entradas por boletería del Teatro:
-Anticipadas: $12.000
-General: $15.000
Género: danzas – Duración: 2 h
Organiza Danser Studio
Martes 4
21 hs | Festival de Fin de Curso del Instituto Superior de Danzas Españolas “Brisas de España”
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $13.000
-Palcos bajos: $55.000
-Tertulia: $10.000
Género: danzas españolas – Duración: 2 h
Organiza Instituto Superior de Danzas Españolas “Brisas de España”
Miércoles 5
20:30 hs | El Remanso 15 años
Entradas por boletería del Teatro:
-Anticipadas: $8.000
-General: $10.000
Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h
Organiza Ballet Folklórico El Remanso
Jueves 6
21 hs | Muestra Anual del Estudio José Hernández
-Entrada general: $5.000
Género: folclore – Duración: 1 h 30 min
Organiza Estudio José Hernández
Viernes 7
20:30 hs | Herencia Viva de la Academia de Danzas Martín Fierro
Entradas por boletería del Teatro:
-Preferencial: $13.000
-Platea y palcos bajos: $11.000
-Palcos altos y tertulia: $9.000
Género: folclore – Duración: 1 h 45 min
Organiza Academia de Danzas Martín Fierro
Domingo 9
16 hs | Suerte de Perros
-Entrada general: $15.000
Género: teatro infantil – Duración: 1 h 30 min
Organiza Favio Vides Producciones Artísticas
Domingo 9
21 hs | Qué le pasa a Lupita?
-Entrada general: $15.000
Género: comedia musical – Duración: 1 h 15 min
Organiza Favio Vides Producciones Artísticas
Martes 11
21 hs | Ecos de España del Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $13.000
-Palcos bajos y altos: $55.000 (entero)
-Tertulia: $10.000
Género: danzas españolas y flamenco – Duración: 2 h
Organiza Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac
Miércoles 12
20:30 hs | Danzas de mi Tierra
-Entrada general: $6.000
Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h
Organiza Grupo de Danzas Presagios de mi Tierra
Jueves 13
21 hs | Muestra Anual de Canto y Guitarra
Entrada general: $10.000
Género: música – Duración: 2 h
Organiza Stella Maris Jorge
Viernes 14
21 hs | Muestra Anual: Unidos por la Misma Pasión
Entradas por boletería del Teatro:
-Anticipadas: $10.000
-General: $12.000
Género: baile, ritmos latinos urbano – Duración: 2 h
Organiza Bailo Feliz – Siente el Ritmo – Almas Danzando
Sábado 15
21 hs | Pablo Millán está Re-Vista
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar
-Entrada general: $15.000
Género: humor – Duración: 2 h
Organiza Sin Producciones
Domingo 16
21 hs | Pedro Aznar en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por tickea:
-Preferencial: $50.000
-Platea y palcos bajos: $40.000
-Palcos altos: $35.000
-Anfiteatro y tertulia: $30.000
Género: musical – Duración: 2 h
Organiza: Paracima Producciones
Martes 18
20 hs | Muestra Anual Alma de Río 2025
Entrada general: $6.000
Género: danzas folklóricas – Duración: 2 h
Organiza Alma de Río
Miércoles 19
19:30 y 21 hs | Hora del Show Flashmoh de Urban Style
Entradas por boletería del Teatro:
-Anticipadas: Platea $16.500
-Palcos y tertulia $15.000
Día de la función:
-Platea $20.000
-Palcos y tertulia $18.000
Género: danzas urbanas – Duración: 1 h
Organiza Urban Style
Jueves 20
18 y 21 hs | Muestra de Fin de Año del Estudio SAJ Paraná
Entradas por boletería del Teatro:
-Plateas: $12.000
-Palcos enteros: $48.000
-Tertulia: $10.000
Género: danzas – Duración: 2 h
Organiza Estudio SAJ Paraná
Viernes 21
18 y 20:30 hs | Muestra Anual de Danzas del Estudio de Danzas Mariana Retamar
-Entrada general: $15.000
Género: danzas – Duración: 1 h 45 min
Organiza Estudio de Danzas Mariana Retamar
Sábado 22
21 hs | Muestra Anual del Coro de la Ciudad
Entrada libre y gratuita
Género: coro – Duración: 2 h
Organiza Dirección Coro de la Ciudad
Domingo 23
20 hs | Espectáculos de Danzas Israelíes de la Asociación Israelita Paraná
Entradas por boletería del Teatro:
-Hasta el 14 de noviembre: $9.000
-A partir del 15 de noviembre: $10.000
Género: bailes israelíes – Duración: 2 h
Organiza Asociación Israelita Paraná
Miércoles 26
19 y 21 hs | Escuela Municipal de Danza presenta: Rock Nacional
Entrada libre y gratuita
Género: danzas – Duración: 2 h
Organiza Escuela Municipal de Danza
Jueves 27
20:30 hs | Muestra Anual de Danza, Ritmos y Pole Dance del Gimnasio Vértigo
-Entrada general: $12.000
Género: danzas – Duración: 1 h
Organiza Gimnasio Vértigo
Sábado 29
18:30 hs | Muestra Anual de Alumnas del Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $15.000
-Palcos bajos y altos: $75.000 (entero)
-Tertulia: $13.000
Género: danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná
Sábado 29
21 hs | Muestra Anual de Adultos del Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $20.000
-Palcos bajos y altos: $100.000 (entero)
-Tertulia: $18.000
Género: danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná
Domingo 30
18 y 21 hs | La Casa de los Cuadros del Instituto Ballerina
Entradas por boletería del Teatro:
-Preferencial: $18.000
-Platea: $16.500
-Palcos bajos: $18.000
-Palcos altos: $16.500
-Tertulia: $13.000
Género: ballet – Duración: 1 h 30 min
Organiza Instituto Ballerina