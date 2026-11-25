El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete en la Casa de Gobierno. Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas a seguridad, salud, educación, obras públicas y seguimiento de las condiciones climáticas ante el fenómeno de El Niño.

En este marco, se pudieron evaluar las acciones en marcha y avanzar en la coordinación de la gestión de gobierno.

Al término del encuentro, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó: «En particular, se habló de la participación del gobernador en la destrucción de 260 kilos de cocaína en Concordia, como parte de las acciones en materia de seguridad».

«También se abordaron temas de salud y el seguimiento de las obras en hospitales y establecimientos educativos, entre otros asuntos», señaló.

En relación a lo educativo, el funcionario hizo referencia al paro docente realizado este martes y destacó que el 80 por ciento de los docentes concurrió a las aulas. «Agradecemos el compromiso de los docentes que garantizaron que nuestros alumnos estén en las aulas», expresó.

Por otra parte, Cuenca se refirió al monitoreo de las condiciones climáticas y las medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño. «Como en las últimas reuniones de gabinete, el gobernador pone en eje este tema y nos comenta los avances con las demás áreas», subrayó.