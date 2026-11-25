El proyecto de ley del Poder Ejecutivo de reforma parcial del Código Electoral tuvo ingreso este martes en la Cámara de Senadores de Entre Ríos durante la Sesión Ordinaria.

A pedido del senador Dal Molín, ingresó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de reforma parcial de la Ley N° 11.190, Código Electoral de la Provincia de Entre Ríos (N° 34.834 M.E.), que fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

La iniciativa propone suspender excepcionalmente las elecciones primarias durante 2027, modificar el calendario electoral y establecer cambios en el financiamiento y la organización de los comicios en la provincia.

Además de la suspensión de las primarias, el proyecto contempla cambios en distintos aspectos de la organización electoral, entre ellos los plazos para la presentación de candidaturas y alianzas, la oficialización de listas, la fiscalización de la Boleta Única de Papel y las disposiciones vinculadas al financiamiento y los gastos de campaña.

En caso de avanzar, las fuerzas políticas deberán definir sus mecanismos internos de selección de candidatos para las elecciones de 2027, de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas y reglamento.