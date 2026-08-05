Frigerio y Romero inauguraron el edificio de la Escuela «Del Bicentenario» en Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta Rosario Romero participaron de la inauguración del nuevo edificio de la escuela secundaria del Bicentenario de Paraná, una obra que permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para cientos de estudiantes de la capital provincial.

El establecimiento demandó una inversión total de 1.851.498.201 pesos, con financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), en el marco del programa Vuelta al Aula, y se ejecutó a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la inauguración del nuevo edificio de la escuela Bicentenario en la ciudad de Paraná. Durante el acto, el mandatario destacó la calidad de la infraestructura educativa al afirmar que se trata de «una obra increíble, de las escuelas más lindas que visité», resaltando además que las instalaciones cuentan con un salón de usos múltiples de gran envergadura para la comunidad escolar.

Subrayó luego que la finalización del edificio es producto de «la continuidad de las obras, que es muy importante de un ejercicio al otro, de una administración a la otra, que permite que esto sea una realidad», a pesar de los contratiempos financieros que tuvo el proyecto desde su inicio a fines de 2022. Celebró también «la puesta en valor que hizo el municipio de Paraná a la plaza que está frente a la escuela, que me dijo la directora que la utilizan para realizar actividades físicas. Son dos buenas noticias», concluyó.

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, felicitó «al gobierno provincial que tomó la decisión de dar continuidad a esta obra. Es una escuela que evoca el Bicentenario y es muy importante históricamente, pero además, Paraná crece hacia el este y hacia el sur; entonces, esto que es el este de la ciudad necesitaba la escuela». Romero remarcó que anteriormente la institución funcionaba en espacios precarios y que ahora cuenta con un edificio de excelencia y equipamiento de vanguardia. «Hoy tenemos una escuela de excelencia con un equipamiento impresionante. Es un llamador a la educación», sostuvo.

Finalmente, la directora de la institución, Evangelina Zanetti, expresó la profunda emoción de la comunidad educativa tras décadas de espera y gestiones compartidas de provincia y municipio. Al cerrar el acto, la docente manifestó que es un orgullo «lograr hoy el sueño, después de tantos años, de tener nuestro espacio propio», y concluyó enfatizando que contar con un edificio de estas características es «realmente lo que la educación pública merece, tener un espacio de calidad».

Estuvieron presentes también el ministro Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, y el coordinador ejecutivo de la UEP, Hernán Marcó.

El nuevo edificio

El nuevo edificio fue proyectado para dar respuesta a una demanda creciente. La escuela secundaria del Bicentenario funcionaba hasta ahora en las instalaciones de la escuela primaria Nº 196 Marcelino Román, donde el incremento de la matrícula y la implementación de la jornada extendida en el nivel primario habían generado una importante limitación de espacios.

El proyecto contempló la construcción de un edificio propio que no solo permitirá albergar la matrícula existente, sino también ampliar la oferta educativa y generar nuevas vacantes para atender a una amplia zona de influencia de la ciudad. La obra fue ejecutada por la empresa Peterson Construcciones y culminó el 17 de noviembre de 2025. Los trabajos comenzaron el 22 de noviembre de 2022 y, al inicio de la actual gestión provincial, presentaban un avance del 48,94 por ciento.

Las nuevas instalaciones incluyen aulas, talleres, centro de estudiantes, gabinete pedagógico, quiosco, áreas de gobierno y gestión con dirección, vicedirección, secretaría y sala de docentes, además de un Salón de Usos Múltiples con cocina equipada, sanitarios y depósito.