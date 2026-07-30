Murieron los siete tripulantes del helicóptero que cayó en el Parque Ischigualasto en San Juan

La aeronave realizaba una capacitación para el combate de incendios cuando sufrió una emergencia y emitió una alerta a las 10.30; tras un amplio operativo, el gobernador Marcelo Orrego confirmó el fallecimiento de la tripulación

Luego de que un helicóptero con siete ocupantes, que participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales, cayera este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, al noreste de San Juan, el gobernador provincial Marcelo Orrego confirmó el fallecimiento de todos los tripulantes en un posteo en X.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo”, precisó Orrego.

Y agregó: “También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta”. Los cuatro primeros mencionados por Orrego eran funcionarios provinciales oriundos de San Juan mientras que los tres restantes residían en Córdoba y Buenos Aires.

Según se pudo saber, la capacitación fue organizada y financiada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. El cronograma contemplaba tres jornadas de instrucción: una instancia teórica, prácticas en un el Aeroclub y una ejercicio final en Valle Fértil.

Tal y como había consignado Tiempo de San Juan, el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió a las 10.30 la activación del Emergency Locator Transmitter (ELT) correspondiente al helicóptero matrícula LV-KGR. La última señal ubicó a la aeronave en el límite con La Rioja.

La comisión del Subcentro de Mendoza y personal de Protección Civil trabajó en la localización y logró hallar la aeronave cerca de las 13. De acuerdo con la información publicada entonces, dato corroborado por el gobernador de San Juan, cuatro de los tripulantes eran funcionarios provinciales.

Orrego expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. “Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, escribió en el mismo mensaje.

Las tareas de rescate se desarrollaron en el campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas situado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil. Se trata de un área deshabitada, ubicada a unos 20 kilómetros de la Ruta 150 y con un acceso terrestre muy complejo, lo que dificultó el avance de los efectivos.

Edgardo Herrera, quien trabajó durante 17 años como guardaparque en Ischigualasto, describió el sector como un ambiente agreste. “Toda esa zona está formada por depresiones naturales, quebradas y cárcavas generadas por la erosión. No hay caminos marcados ni circuitos turísticos, solamente una vieja huella que quedó de un estudio vial realizado en la década del 70 y un trazado alternativo más reciente”, dijo al Diario de Cuyo.

La Agencia Federal de Emergencias -que depende del Ministerio de Seguridad- emitió un comunicado minutos después de las 16, en el que realizó una reconstrucción del siniestro paso por paso. “Durante la mañana de hoy, un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan”, precisaron al comienzo del escrito.

“La aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal. El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 horas. Posteriormente, otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades”, señalaron a continuación.

Y concluyeron: “Equipos de emergencia y personal de los organismos competentes se encuentran desplegados en el lugar, donde se llevan adelante las tareas de acceso, asistencia y relevamiento, en coordinación con las autoridades provinciales. Las causas del siniestro son materia de investigación”.

A su vez, desde el Parque Provincial Ischigualasto informaron en la red social Instagram tras el incidente: “Por razones de fuerza mayor, quedan suspendidas todas las actividades programadas para el día de hoy en el Parque Provincial Ischigualasto. Excursiones diurnas y la excursión de Luna Llena”.

Más tarde, su director Juan Pablo Teja Godoy brindó detalles sobre el momento en que tomaron conocimiento del hecho. En diálogo con Radio Sarmiento, relató: “Teníamos programada la llegada de este helicóptero para la mañana de hoy. De repente nos llamaron diciendo que había un alerta de uno de los helicópteros que venían a hacer las maniobras porque había caído en la parte norte del Parque Ischigualasto”.

Y completó: “No sabemos a ciencia cierta qué pudo haber sucedido. Solo recibimos el llamado de alerta del helicóptero, pero no tuvimos contacto con la tripulación. La intención es llegar lo más rápido posible para auxiliar”.

En tanto, el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, dijo en declaraciones a Todo Noticias que la zona donde se estrelló el helicóptero presentaba baja visibilidad por neblinas: “Romé conocimiento del accidente que había sufrido el helicóptero a través de Defensa Civil de San Juan. Durante nuestro diálogo, me informaron que había neblina en la zona del Parque Ischigualasto donde se había producido el siniestro de la aeronave”.

La aeronave involucrada era un Bell 412EP biturbina, que realizó su primer vuelo en 2010 y fue matriculado en la Argentina en 2022. Está registrada por la empresa Jasfly y es un modelo preparado para transporte, rescate, evacuaciones y el combate de incendios forestales, según información de ANAC que consignó Diario de Cuyo.

A raíz de la tragedia, el Gobierno provincial decretó tres días de duelo. La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el Poder Ejecutivo, encabezado de manera interina por el vicegobernador Fabián Martín, debido a que el gobernador Marcelo Orrego se encuentra de viaje en Estados Unidos.

La norma establece que durante los tres días de duelo la Bandera Nacional y la Bandera de San Juan permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos y dispone, además, la suspensión de los actos festivos organizados por organismos de la administración provincial.

Con el correr de las horas, demás jefes provinciales y funcionarios nacionales expresaron sus condolencias frente a lo ocurrido. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, redactó en X: “Con enorme tristeza y profundo dolor recibimos la noticia del trágico accidente de helicóptero ocurrido en la provincia de San Juan, en el que lamentablemente perdieron la vida siete personas.​ Entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad, mientras se dirigían a nuestra provincia para y combatir los incendios en Chilecito».

“​Acompañamos a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo y a todo el pueblo sanjuanino en este momento de inmenso dolor, poniéndonos a entera disposición para lo que necesiten, muy especialmente de la familia de Andrés, a quien tuve la oportunidad de conocer trabajando en momentos muy difíciles para nuestra provincia, compartiendo siempre el enorme compromiso del deber público», lamentó.

Lo propio hizo la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. “Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero en San Juan: nuestro coordinador regional Centro, Andrés Bosch; nuestro brigadista e instructor, Rodrigo Aimetta, cuyas vidas estuvieron dedicadas a proteger y asistir a los argentinos; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; y Matías Valenzuela, piloto de la aeronave”, coronó.

También se expresó el diputado nacional y exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien lamentó la muerte de Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, ambos oriundos de esa provincia y especialistas en manejo del fuego.

“Con profundo dolor, la comunidad despide a Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, dos especialistas cordobeses en Manejo del Fuego, fallecidos en la trágica caída del helicóptero en San Juan”, escribió en sus redes sociales. Y agregó: “Un fuerte abrazo y acompañamiento a sus familiares y seres queridos, a los bomberos voluntarios y a los vecinos de Villa de Las Rosas, que los despiden con mucha tristeza”.