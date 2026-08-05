Comenzaron los trabajos de la obra de renovación en calle 25 de Mayo

El Municipio inició la remodelación de cinco cuadras que abarcará el tramo de doble mano comprendido entre 9 de Julio e Yrigoyen, con reparación de veredas, mejoras del arbolado y construcción de dársenas para colectivos. Se avanzará de a una cuadra por mes y no se interrumpirá el tránsito. La obra se financia completamente con fondos municipales.

Los trabajos comenzaron a realizarse en el tramo entre 9 de Julio y Monte Caseros, donde se interviene la acera norte, para luego continuar en la acera sur. La planificación busca reducir al mínimo las interferencias con los comercios de la zona.

“La idea es recomponer el espacio verde, el arbolado, la forestación en todo el sector y mejorar la accesibilidad en el área central con una reparación de veredas”, indicó sobre las tareas a desarrollarse el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Luego se refirió a uno de los puntos centrales de la obra, que será la construcción de dársenas para el transporte público. “Estas permitirán que los colectivos ingresen a un espacio exclusivo, liberando un carril de circulación y favoreciendo el tránsito, especialmente en la mano de salida del área central”, dijo el funcionario.

La intervención avanzará a razón de una cuadra por mes, con una duración estimada de cinco meses. La última cuadra contemplada será entre las calles Yrigoyen y Arturo Illia, aunque los plazos podrían modificarse debido a las condiciones climáticas.

“Se tendrá cuidado en los trabajos frente a los locales para interferir lo menos posible con las actividades de los comercios y se va ir avanzando mensualmente”, señaló Loréfice.

Durante la ejecución no se prevén cortes totales de tránsito. Sin embargo, podrían producirse interrupciones parciales y una reducción de la calzada, especialmente durante la construcción de las dársenas. En esos casos, se implementarán vallados para garantizar la seguridad de los trabajadores y los conductores.

La obra será financiada íntegramente con fondos municipales y permitirá mejorar tanto la accesibilidad peatonal como la circulación vehicular.

Detalles de la obra

-El proyecto comprende el tramo que va desde Monte Caseros hasta Yrigoyen, en ambos sentidos de circulación.

-Se busca la consolidación de un nuevo corredor verde urbano en la avenida.

-El principal objetivo de la obra es reforzar la seguridad peatonal, mejorar el entorno para el área comercial y fortalecer un ambiente urbano saludable y sostenible.

-Se incorporarán espacios verdes lineales en ambas aceras.

-Se realizará la contención de los árboles existentes y el incremento de la superficie verde para plantar nuevas especies. Esto resulta en una merma en las temperaturas y mayor control de las aguas de lluvia.

-Se realizará la reparación integral de las veredas, reordenamiento de los ingresos vehiculares con rampas de hormigón y creación de canteros para nuevos espacios verdes.

-Se prevé el cambio completo de los desagües pluviales horizontales hasta la salida al cordón.

-Se instalarán nuevos refugios para el transporte público, además de cestos para residuos y bancos.