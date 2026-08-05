Entre Ríos incorporó ambulancias y motos al sistema de salud

El Ministerio de Salud recibió 24 ambulancias, cinco motos sanitarias, un ecógrafo y un cardiodesfibrilador. Frigerio destacó que, junto a las unidades recibidas anteriormente, la Provincia sumó casi 50 ambulancias nuevas en dos años de gestión.

Entre Ríos incorporó 24 ambulancias y cinco motos sanitarias para fortalecer el sistema de salud, además de un ecógrafo y un cardiodesfibrilador, mediante una entrega realizada por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande al Ministerio provincial de Salud. La presentación del nuevo equipamiento se realizó este miércoles en la explanada de Casa de Gobierno, en Paraná.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la actividad junto a autoridades provinciales y representantes de la delegación argentina de la CTM. Durante la presentación, destacó que la incorporación complementó una entrega realizada el año pasado, cuando se recibieron otras 20 ambulancias, además de equipamiento odontológico y medicamentos.

“Ahora son 24 ambulancias de última generación, cinco motos, que es también algo novedoso para la atención más temprana y más rápida, sobre todo en ciudades como Paraná, además de un desfibrilador y un ecógrafo”, explicó Frigerio.

Casi 50 ambulancias nuevas en dos años

El mandatario sostuvo que la renovación de la flota sanitaria respondió a una definición de prioridades dentro de la administración provincial y remarcó la articulación entre distintas áreas estatales y la CTM de Salto Grande, que preside Alejandro Daneri.

“El 50% de las ambulancias que encontramos cuando asumimos tenían más de 10 años”, aseguró el gobernador. En ese sentido, valoró la incorporación acumulada de unidades durante su gestión: “¿Hace cuánto que ustedes no ven una adquisición en dos años de casi 50 ambulancias nuevas?”

Frigerio señaló que, en un escenario de restricciones presupuestarias, la Provincia buscó concentrar recursos en áreas consideradas prioritarias. “Cuando uno no tiene recursos tiene que priorizar”, manifestó y ubicó a la salud y la educación entre los principales ejes de la gestión.

Cómo serán utilizadas las nuevas unidades

Desde el Ministerio de Salud precisaron que las 24 ambulancias incorporadas son de baja complejidad. De ese total, 15 estarán destinadas principalmente a traslados interurbanos, mientras que las nueve restantes reforzarán los servicios de emergencia 107 en las localidades de mayor población.

A ellas se sumarán cinco motocicletas que formarán parte de una nueva modalidad de respuesta sanitaria. La iniciativa apunta a reducir los tiempos de llegada de los profesionales ante determinadas emergencias, especialmente en ciudades donde la circulación vehicular puede demorar el arribo de una ambulancia.

Las denominadas patrullas sanitarias comenzarán a implementarse en grandes centros urbanos como Paraná, Concordia y Gualeguaychú. El sistema estará vinculado al servicio de emergencias 107 y su funcionamiento será evaluado a medida que avance la experiencia.