Conductora destrozó su auto al chocarlo contra una columna de alumbrado

La conductora de un automóvil Fiat Siena perdió el control del rodado y chocó contra una columna de alumbrado público; el accidente ocurrió en horas de la mañana de este domingo en Paraná, sobre calle Etchevehere.

La conductora de un automóvil Fiat Siena, por motivos que tratarán de establecerse en forma fehaciente, perdió el control del rodado y chocó contra una columna de alumbrado público; el accidente ocurrió en horas de la mañana de este domingo en Paraná, sobre calle Etchevehere.

Fuentes policiales confirmaron que no se registraron personas lesionadas tras el impacto. Como consecuencia del accidente, el vehículo fue removido de la calzada para restablecer la circulación y liberar el tránsito en la zona.

De acuerdo al parte policial, una mala maniobra por parte de la mujer habría sido la causa del siniestro.

En tanto, en el lugar del accidente se hizo presente personal de Alumbrado Público de la Municipalidad de Paraná. Los operarios realizaron el control del cableado afectado y procedieron a cortar el suministro eléctrico, para luego continuar con las tareas pertinentes para el reemplazo de la columna dañada.