Identificaron al hombre fallecido en el boliche bailable de Paraná

Se trata de un hombre de 69 años, quien cayó descompensado en pleno baile. Sucedió en un local de calle Jorge Newbery.

Identificaron al hombre fallecido este lunes de madrugada en el Salón Don Marcos, ubicado sobre calle Jorge Newbery, en la ciudad de Paraná. Se trata de Héctor Stibel, de 69 años. El hecho se registró a las 00:30.

La víctima fatal es oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe. El hombre se encontraba en el interior del establecimiento, donde se desarrollaba una jornada de baile, cuando repentinamente sufrió una descompensación.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar. Sin embargo, al momento de la asistencia, la persona ya se encontraba sin signos vitales.

En el hecho tomó conocimiento la Fiscalía a cargo de Paola Farino, quien dispuso la intervención del medico de Policía. Luego del examen determinó que se trató de una muerte natural por paro cardiorrespiratorio. Se extendió el certificado de defunción previa participación de personal de Policía Científica.

Por otra parte, se informó que en el salón se hizo presente Personal de Control Urbano, a cargo del director Manuel Dietz, que realizó la clausura preventiva del local. Intervino también el personal policial de Comisaría 15°.

(ahora)