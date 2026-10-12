El CGE y Agmer acordaron garantizar la estabilidad laboral docente en la Educación de Jóvenes y Adultos

Autoridades del Consejo General de Educación (CGE) y representantes gremiales acordaron garantizar la estabilidad laboral docente y fortalecer los canales de comunicación frente al nuevo diseño modular de la modalidad. Desde el organismo aclararon que, por el momento, no hay modificaciones en la estructura horaria ni en los puestos de trabajo.

En el organismo educativo se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los vocales del CGE, la Secretaría General, referentes de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) y la representación gremial de Agmer. El propósito del encuentro fue repasar los avances en el proceso de transformación curricular de la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA) y dar respuesta a las inquietudes del sector trabajador.

«Cada paso que se llevó adelante ha sido coordinado y trabajado con Agmer», aseveró el director de la DEJA, Alfredo Blochinger, quien recordó que esta transformación responde a una línea federal iniciada en 2024 para adoptar un diseño curricular modular. Asimismo, detalló que este año se avanzó en la contratación de contenidistas para el campo de la formación básica, marcando el inicio de la construcción pedagógica.

Ante la preocupación manifestada por el sector gremial y de supervisión respecto a la continuidad laboral, las autoridades del CGE fijaron premisas estrictas. El vocal Gustavo Blanc habló de la necesidad de garantizar el resguardo de todas las horas cátedra y cargos, además de asegurar que el proceso cuente con la participación efectiva de las bases docentes.

Por su parte, el equipo técnico de la DEJA, a cargo de Maricel Facendini, llevó tranquilidad a las instituciones al aclarar que actualmente no se ha modificado la caja curricular, por lo que no existen definiciones que alteren la estructura horaria vigente ni los puestos de trabajo.

Los participantes coincidieron en la urgencia de desarticular la circulación de información fragmentada que genera incertidumbre en las escuelas. Para ello, acordaron una hoja de ruta que incluye: comunicación unificada, mesas de diálogo extendidas para supervisores, directivos, asesores pedagógicos y docentes. Así mismo, la DEJA presentó una propuesta de agenda para debatir y enriquecer el proyecto en territorio con todos los actores de la modalidad; como así también un monitoreo normativo.