Inauguran en Paraná una muestra fotográfica en el marco del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

Será este viernes 20 de marzo a las 11hs en el Museo Casa de Gobierno, sito en México y Córdoba, Paraná.

La muestra está conformada por imágenes del recinto de sesiones y otras dependencias de la Legislatura durante la última dictadura. Fue realizada por Flavia Williman Assen, coordinadora del área de Capacitación de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y Federico García, responsable de fototeca del Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón.

El público en general podrá visitarla desde este viernes 20 al sábado 18 de abril, de martes a viernes de 7.30 a 13.30, y sábados de 9 a 12.

Consultas y coordinación de visitas: 3434696927.