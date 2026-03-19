Patronato vuelve al Grella

El «Rojinegro» de Paraná recibe a Colegiales, el conjunto de Munro, este domingo a las 16 en el Estadio Grella, por la fecha 6 de la Primera Nacional.

Patronato se prepara para un nuevo compromiso en condición de local y el club ya dio a conocer el cronograma para que socios y no socios puedan asegurar su lugar en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella. El encuentro ante Colegiales está programado para este domingo 22 de marzo a partir de las 16:00.

La venta se encuentra habilitada bajo distintas modalidades para facilitar el acceso de los hinchas:

Venta Online

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma digital. Los socios pueden gestionar sus ingresos y la compra de plateas mediante la aplicación Global Fan. Por su parte, los no socios deben ingresar al sitio oficial de la ticketera (patronato.global.fan/eventos) para adquirir sus localidades en cualquier sector del estadio.

Es importante recordar que los socios podrán ingresar a las tribunas Grella y San Nicolás únicamente contando con la cuota del mes de marzo paga.

Venta Presencial

Para quienes prefieran adquirir su ticket de manera física, el club habilitará las boleterías del estadio el mismo domingo a partir de las 12. Se recomienda asistir con antelación para evitar demoras en los ingresos previo al inicio del cotejo.

Para consultas adicionales, la institución puso a disposición su línea de WhatsApp (343-4734354) y la atención presencial en la Secretaría del Club.