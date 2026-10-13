Jubilados y pensionados de Entre Ríos cobran esta semana por complementaria el 3,5% de movilidad

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos confirmó que el jueves 15 de octubre se abonará el 3,5% correspondiente a movilidad. El importe se identificará con un código específico en los recibos.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos informó que el jueves 15 de octubre se realizará un pago por complementaria del 3,5% correspondiente a movilidad, destinado a todos los jubilados y pensionados de la provincia.

El organismo previsional precisó que la liquidación se efectuará conforme a lo establecido en la Resolución Nº 5135/2026 CJPER, que contempla la aplicación del porcentaje informado.

Según la comunicación oficial, los beneficiarios podrán identificar el importe correspondiente en sus recibos de haberes mediante el código 5001 – Movilidad.

Cómo se realizará el pago del 3,5%

La modalidad de liquidación por complementaria implica que el importe se abonará mediante una liquidación adicional a la habitual de los haberes previsionales.

Desde la Caja indicaron que el concepto aparecerá identificado bajo el código 5001, lo que permitirá a los beneficiarios reconocer el pago correspondiente a la movilidad del 3,5%.

A quiénes alcanza la medida

De acuerdo con la información difundida por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el pago alcanzará a todos los jubilados y pensionados de Entre Ríos.

La comunicación no especificó montos individuales, debido a que el importe correspondiente dependerá de la liquidación previsional de cada beneficiario.

Nuevo formato de los recibos de haberes

El pago se realizará en el marco de la implementación de un nuevo formato de recibos previsionales, vigente desde la liquidación de septiembre, que busca diferenciar los haberes habituales de los incrementos por movilidad.

Vale recordar que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos implementa, a partir de la liquidación correspondiente a septiembre, un nuevo formato de recibo de haberes para jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados provinciales, en el marco de la entrada en vigencia de la reforma previsional. El esquema busca simplificar la lectura, ordenar los conceptos y brindar mayor claridad sobre la composición y actualización de los haberes.

El nuevo recibo incorpora dos códigos principales: el 5000, denominado Haber Previsional, que concentra la liquidación correspondiente al período anterior, y el 5001, correspondiente a Movilidad, donde se identificarán de manera diferenciada los incrementos que correspondan en cada período.

Al respecto, el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, había explicado que «es más simple porque el código 5000 corresponde al Haber Previsional y reúne lo que el jubilado percibió como total de haberes en el mes anterior. El código 5001 permitirá identificar de manera clara el aumento correspondiente a la movilidad».

En el caso de septiembre, el incremento salarial del 3,5 por ciento correspondiente al sector docente será abonado mediante liquidación complementaria, debido a que la definición se produjo una vez cerrada la liquidación mensual.

Sobre este punto, Bagnat señaló: «Una vez establecido el pago del incremento del 3,5 por ciento para los docentes activos, la Caja aplicará esa misma movilidad a los jubilados y pensionados, de acuerdo con el nuevo esquema previsto por la normativa».

Asimismo, destacó que «este nuevo sistema permitirá ordenar la liquidación, simplificar la lectura del recibo y agilizar los procesos, brindando mayor claridad a cada beneficiario».